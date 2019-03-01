Jahovic'ten Göztepe'ye mesaj

Konyaspor formasıyla sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılılara karşı cezası nedeniyle görev yapamayan Makedon oyuncu, önceki hafta Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık men cezası 1'e düşürülünce sevinç çığlıkları attı. Cezasının düştüğü haberini televizyondan canlı yayında takip eden Jahovic, açıklanan karar sonrası 'Bravo' diye haykırdı. Eski takımına karşı forma giyecek olmanın sevincini yaşayan Jahovic'in teknik ekip ve takım arkadaşlarına gol sözü verdiği belirtildi.

Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Samara takımında gelen oyuncu 1. Lig'de çıktığı 33 maçta 21 kez fileleri havalandırdı. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki futbolcu, 2017-2018'in ilk yarısında İzmir ekibinde yine başarılı bir performans ortaya koydu. Jahovic, Süper Lig'de Göztepe formasını 18 maçta terletirken 14 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezonun devre arasında Konyaspor'a transfer olan Jahovic, Göztepe Teknik Direktör Tamer Tuna ile ilginç bir diyaloğa girmişti. Tuna, geçen yıl kendisine yöneltilen "Jahovic'i arıyor musunuz?" sonusuna 'Belki telefonla ararız' yanıtını vermişti. Jahovic ise, "Adis yoksa 30 puan yok" ifadesini kullanarak Göztepe'ye göndermede bulunmuştu.