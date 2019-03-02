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Formayı dükkandan alın!

Barcelona’nın kupada ’i 3-0 yendiği maçta Modric’in Messi’yi formasından çektiği pozisyon sosyal medyada büyük olay olurken, Barça da sosyal medyadan Real Madrid’e böyle taş attı

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Formayı dükkandan alın!
İspanya Kral Kupası'nda Barcelona Real Madrid'i deplasmanda 3-0 yenip finale yükselirken, maçın sonucundan çok Reuters foto muhabiri Susana Vera'nın çektiği bir kare konuşuldu. Luka Modric'in Messi'nin formasından çekerek durdurmaya çalıştığı o an sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Barcelona da Türkçe Twitter hesabı üzerinden ezeli rakibine golü attı: "Messi'nin formasını online dükkanımızdan almak çok daha kolay." El Clasico heyecanı bugün de ligde yaşanacak. Real Madrid, Barcelona ile saat saat 23.00'te Bernabeu'da karşılaşacak.
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