Formayı dükkandan alın!

BUGÜN NELER OLDU

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona Real Madrid'i deplasmanda 3-0 yenip finale yükselirken, maçın sonucundan çok Reuters foto muhabiri Susana Vera'nın çektiği bir kare konuşuldu. Luka Modric'in Messi'nin formasından çekerek durdurmaya çalıştığı o an sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Barcelona da Türkçe Twitter hesabı üzerinden ezeli rakibine golü attı:El Clasico heyecanı bugün de ligde yaşanacak.