Formayı dükkandan alın!

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona Real Madrid'i deplasmanda 3-0 yenip finale yükselirken, maçın sonucundan çok Reuters foto muhabiri Susana Vera'nın çektiği bir kare konuşuldu. Luka Modric'in Messi'nin formasından çekerek durdurmaya çalıştığı o an sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Barcelona da Türkçe Twitter hesabı üzerinden ezeli rakibine golü attı: "Messi'nin formasını online dükkanımızdan almak çok daha kolay."
El Clasico heyecanı bugün de ligde yaşanacak. Real Madrid, Barcelona ile saat saat 23.00'te Bernabeu'da karşılaşacak.