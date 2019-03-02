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'a Chery'den maçına saatler kala kötü haber

maçında saatler kala İstikbal Mobilya ’n Hollandalı oyuncusu kadrodan çıkartıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 14:32
Kayserispor'a Chery'den Beşiktaş maçına saatler kala kötü haber

İstiklal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery annesini rahatsızlığı nedeniyle Hollanda'ya gitti. Chery, bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan İ.M Kayserispor'da maça saatler kala Tjaronn Chery aldığı haber sonrası Hollanda'ya gitti.

Annesinin kansere yakalanmasını öğrenen başarılı oyuncu Tjaronn Chery, teknik heyet ve yönetiminden izin alarak ailesinin yanına gitti. Aldığı kötü haber sonrası morali bozuk bir şekilde Kayseri'den ayrılan Chery'in hafta içi Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

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Kayserispor'a Chery'den Beşiktaş maçına saatler kala kötü haber
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