Fikret Orman ve Mustafa Cengiz ortak noktada buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın, ligin ilk yarısında yaşanan hakem hatalarını eleştiren tavrına; Kulüpler Birliği'nin yazılı açıklama ile karşılık vermesi üzerine Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanlığı'nı aynı anda yürüten Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in arasına kara kedi girmişti. Kulüpler Birliği, dün Orman ile Cengiz'in buluştuğunu duyurdu. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulüpler Birliği'nin amacı hiçbir zaman ayrıştırıcı olmak değil aksine tüm paydaşları birleştirici bir rolle Türk futboluna ve marka değerine hizmet etmektir. Bu vesileyle Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi. Yapılan görüşmedeBaşkanların yapıcı ve birleştirici tavrıyla geçen görüşmenin tüm taraflar için temiz bir sayfa açacağına inanıyoruz."