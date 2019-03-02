Passoligi olan en yaşlı Erzurumspor taraftarı Mehmet Zühtü Akbaba takımına güveniyor

Süper Lig'e bu sezon çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de iç sahada 2 bin 268 seyirci ortalaması önünde mücadele eden mavi-beyazlı takım, bu sezon 21. hafta itibariyle 10 bin 707 seyirci ortalamasına ulaştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor logolu passolig kart sayısı ise 55 bine yaklaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor passolig kartı bulunan yaklaşık 55 bin taraftar arasında en yaşlısı 9 Mart 1931 doğumlu olan Mehmet Zühtü Akbaba.

İstanbul'da yaşayan 88 yaşındaki Akbaba, ilerleyen yaşına rağmen mavi-beyazlı ekibin maçlarını kaçırmıyor. Erzurum temsilcisinin İstanbul'daki maçlarına giden Akbaba, farklı illerdeki müsabakaları ise oğlunun evinde veya Kadıköy'deki Erzurumlular Vakfında izliyor.

"BİRKAÇ ARKADAŞIMIZLA ERZURUMSPOR'U KURDUK"

Mehmet Zühtü Akbaba, taraftar kimliğinin yanı sıra sporcu, antrenör ve idareci kimliğiyle de Erzurumspor'a hizmet ettiğini belirtti.

Erzurum'da dünyaya gelen ve eğitiminin büyük bölümünü burada alan Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sporla 1944'te okulda tanıştım. Milli bir boksör hocamız vardı. O, birkaç kişiyi boksa yönlendirdi. Ben de o öğrenciler arasındaydım. 1951 yılında Doğu Grubu Birinciliği'ne katıldım. Türkiye şampiyonayalarına davet edildim. Geçirdiğim bir kaza sonrasında boksu bıraktım ancak sonrasında spora devam ettim." diye konuştu.

Boksun ardından futbola başladığını aktaran Mehmet Zühtü Akbaba, "Palandökenspor'da futbolcuydum, kaptanlığını yaptım. Sonra da birkaç arkadaşımızla Erzurumspor'u kurduk. İlk 6 aylık dönemde antrenör olmadığı için takımı ben çalıştırdım. Selahattin Ünlü isminde eski Fenerbahçeli kaleci vardı. Onu antrenör olarak getirdik. Sonrasında 3. Lig'e çıktık." ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM, KÜME DÜŞMEYE LAYIK BİR TAKIM DEĞİL"

Mehmet zühtü Akbaba, Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta öncesinde 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan toplayan ve 17. sırada olan mavi-beyazlıların düşmeyi hak etmediğini söyledi.

Erzurum temsilcisinin iyi futbol oynadığını dile getiren Akbaba, şunları kaydetti:

"Bu takım, küme düşmeye layık bir takım değil. Erzurumspor'un düşmemesi gerekiyor. Bazı maçlarda talihsizliğimiz, bazı maçlarda ise hakemlerin eksikliği oldu. İstanbul'daki Erzurumspor maçlarına gidiyorum. Oğlum beni götürüyor. Orada sevenlerimle buluşuyorum. Takımın içine artık girmiyorum. Tribünden izliyorum. İstanbul dışındaki maçları da seyrediyorum. Erzurumspor'un ve Erzurum'a hassasiyetim var."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek'in mavi-beyazlı ekibe faydasının olduğunu vurgulayan Akbaba, "Mehmet Özdilek, çok sevdiğim insanlardan biri. Ahlakı yerinde, düzgün biri. Futbolcuğu zamanında da akıllı bir adamdı. Takıma faydası var. İyi futbol oynuyorlar. Ancak bazı eksikler var. Forvette 1-2 kuvvetli futbolcumuz olsa çok daha iyi olurduk. Bu ligde düşmeyi hak eden takımlardan değiliz. Bunu taraftar olarak değil, eski bir sporcu ve antrenör olarak söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaba, Erzurumluların takımlarına daha çok sahip çıkması gerektiğini anlatarak, "Takımın düşmeyeceğine inanıyorum ama şartlar biraz zorluyor. Erzurumspor'u layık olduğu yere getirmemiz lazım. Erzurumluların da bazı eksikleri var. Mümkün olduğu kadar takımla ilgilensinler. Maçlara gittiğimde çoğunluğun sağlanamadığını görüyorum. Bunun olmaması lazım." şeklinde görüş belirtti.

"FATİH TERİM'İ ÇOK SEVERİM"

Mehmet Zühtü Akbaba, Erzurumspor sevgisinin yanı sıra Türk futbolundan "Dört büyükler" olarak adlandırılan takımlar arasında Galatasaray taraftarı olduğunu bildirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçeceğini dile getiren 88 yaşındaki Akbaba, şöyle devam etti:

"Medipol Başakşehir, sezon başından beri iyi mücadele ediyor. Ben aynı zamanda Galatasaray'ı tutuyorum. Son zamanlardaki Galatasaray, şampiyon olduğu yıllardaki gibi değil. İnatçı ve hırslı futbolcular yok. İyi bir teknik direktörleri var. Biraz daha mücadeleci olmaları lazım. Fatih Terim'i çok severim. Mükemmel bir teknik adamdır. Şampiyonluk Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş arasında geçecektir ama Galatasaray'ın şampiyon olmasını isterim. Fenerbahçe'ye çok yazık oldu. Biraz şanssızlar. İnşallah düşmez. Fenerbahçe, Türkiye'nin sayılı takımlarından biri."

Türkiye'deki yabancı kuralını eleştiren Akbaba, "Dışa karşı aşırı derecede sempatimiz var. Bu çok yanlış. Adamı getiriyorlar, sonra da oynatmıyorlar. Bir takımın ilk 11 yabancıyla sahaya çıkmaması lazım. Galatasaray'a da çok kızıyorum. Böyle olur mu? Galatasaray, Türkiye'nin en köklü takımlarından. Geçmişi de çok iyi ama şimdi 11 yabancı ile sahaya çıkıyor. Bence Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Bu hem Türkiye ekonomisine hem de futbolumuza zarar." diye konuştu.

Sağlığının elverdiği zamanlarda Galatasaray maçlarına da gittiğini anlatan Mehmet Zühtü Akbaba, "Galatasaray maçlarına gidemiyordum. Biraz hastalığım vardı. Şu anda iyiyim. İmkan bulduğumda torunumla gidiyordum. Galatasaray şampiyon olursa kutlamak için gitmeye mutlaka gayret gösteririm. Çocuklarım ve torunlarım bana o imkanı sağlar. O bakımdan şansım var." diyerek sözlerini tamamladı.