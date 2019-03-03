Beşiktaş'tan izzet-i ikram

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş zirveden kopmamak adına Kayseri'den mutlak 3 puan almak zorundaydı. İlk yarıya Kayserispor etkili başladı. Ev sahibi ekip Varela ve Kravets ile fırsatlardan yararlanamadı. Maçta istediği tempoyu yakalayamayan Beşiktaş, Atiba'nın golüyle ilk yarıyı oyun olarak olmasa da skor olarak önde kapattı.İkinci yarıya iyi başlayan Kayserispor, 57 ve 62'de bulduğu gollerle skor avantajını da eline geçirdi. Tam anlamıyla şok yaşayan siyah-beyazlılar hücumda oldukça zorlandı. Ljajic, Güven ve Quaresma'nın etkisizliği göze çarptı.Siyah-beyazlılar Kayseri'de alınan beraberlikle artık Şampiyonlar Ligi şansını da zora soktu. Üst üste gelen puan kayıplarıyla Beşiktaş'taki olumlu hava yerini karamsarlığa bıraktı.Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım anlaşmasının maçtan iki gün önce duyurulmasıyla birlikte artık gündem ve tartışmalar yerini saha dışına bırakacaktır.Kayserispor'u ayrıca tebrik etmek gerekir. Hikmet Karaman ile birlikte yakaladıkları müthiş form grafiği oyun ve sonuç olarak kayda geçmeye devam ediyor.Şenol Güneş maç sonu üzgün bir şekilde sahayşı terk etti. Tecrübeli çalıştırıcı basın toplantısında, "Yukarıyı kovalayacağız. Üçüncü olmak istemiyoruz. Savaşa devam edeceğiz" diye konuştu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kardeşi Kısmet Orman'ın ameliyat haberi nedeniyle maçı izlemeden İstanbul'a acil dönüş yaptı. Kısmet Orman'ın başarılı bir operasyon geçirdiği öğrenildi.Fenerbahçe derbisinde iki gol atan Burak Yılmaz, Kayserispor maçında ise yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Yıldız futbolcu, sahanın en çok şut ve isabetli şut bulan ismi olmasına rağmen ağları sarsamadı. Burak kariyeri boyunca Kayseri'ye karşı 15 kez mücadele ederken 12 kez ağları sarstı.Beşiktaş'ı Kayseri'de desteklemeye gelen taraftarlar, takımları 2-1 geriye düştükten sonra, siyah-beyazlı yönetimi hedefine aldı. Daha önceki birçok maçta olduğu gibi tribünlerden "Söylesene Orman, paralar nerede?" tezahüratı yükseldi. Taraftarlar ayrıca uzun süre "Yönetim istifa" diye bağırdı.Beşiktaş, bu sezon öne geçtiği 6 maçta puan kaybederken bu karşılaşmalarda 1 yenilgi, 5 beraberlik aldı.