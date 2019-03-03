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farkı açıyor

'nin (Serie A) 26. haftasında , 'yi 2-1 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 01:00
Juventus farkı açıyor

Ligde 26. haftanın kapanış maçında, namağlup lider Juventus, 2. sırada yer alan Napoli'ye konuk oldu.

Napoli kalecisi Meret, 25. dakikada kırmızı kart gördü. Pjanic'in 28. dakikada serbest vuruştan attığı golle öne geçen Juventus, Emre Can'ın 39. dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Pjanic'in 47. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle Juventus da 10 kişi kaldı. Rakip sahaya yerleşen Napoli, Callejon'un golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Napoli, Insigne'nin 84. dakikada kullandığı penaltı atışının direkten dönmesiyle beraberlik fırsatını kaçırdı.

Kalan bölümde gol olmayınca maçı 2-1 kazanan Juventus, 72 puana ulaştı ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 16 puana yükseltti.

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Juventus farkı açıyor
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