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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker , 'yi konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 14:18
Konyaspor - Göztepe (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Konyaspor - Göztepe maçını Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

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Takımların kadroları şöyle:

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Deni Milosevi, Abdou Razack Traore, Moryke Fofana, Adis Jahovic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Selim Ay , Uğur Demirok, Evgen Opanasenko, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Amir Hadziahmetovic, Mücahit Can Akçay

GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir, Celso Borges, Andre Castro, Serdar Gürler, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Nabil Ghilas
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Yoan Gouffran, Axel Ngando, Andre Poko, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Cameron Jerome

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Konyaspor - Göztepe (Canlı)
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