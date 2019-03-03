Konyaspor - Göztepe (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Konyaspor - Göztepe maçını Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Deni Milosevi, Abdou Razack Traore, Moryke Fofana, Adis Jahovic
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Selim Ay , Uğur Demirok, Evgen Opanasenko, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Amir Hadziahmetovic, Mücahit Can Akçay
GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir, Celso Borges, Andre Castro, Serdar Gürler, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Nabil Ghilas
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Yoan Gouffran, Axel Ngando, Andre Poko, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Cameron Jerome