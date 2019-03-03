Younes Belhanda: Gol atmış olabilirim ama...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin tek golünü atan Faslı oyuncu Younes Belhanda karşılaşmayı değerlendirdi.

29 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

"Şampiyonluk yarışı artık sadece bizimle alakalı değil, rakibimizin alacağı sonuçlarla da alakalı olmaya başladı. Olabildiğince çok puan kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini beklememiz gerekecek. Kaleye daha yakın oynamaya başladım. Ben gol atmış olabilirim ama bu gol bize 3 puanı değil sadece 1 puanı getirdi. Rakibimizi oynadıkları güzel oyundan dolayı tebrik ederim."