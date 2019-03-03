Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Younes Belhanda: Gol atmış olabilirim ama...

: Gol atmış olabilirim ama...

, 'in 24. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalırken sarı kırmızılıların tek golünü atan , "Ben gol atmış olabilirim ama bu gol bize 3 puanı değil sadece 1 puanı getirdi." dedi.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 23:08
Younes Belhanda: Gol atmış olabilirim ama...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekibin tek golünü atan Faslı oyuncu Younes Belhanda karşılaşmayı değerlendirdi.

29 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

"Şampiyonluk yarışı artık sadece bizimle alakalı değil, rakibimizin alacağı sonuçlarla da alakalı olmaya başladı. Olabildiğince çok puan kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini beklememiz gerekecek. Kaleye daha yakın oynamaya başladım. Ben gol atmış olabilirim ama bu gol bize 3 puanı değil sadece 1 puanı getirdi. Rakibimizi oynadıkları güzel oyundan dolayı tebrik ederim."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Younes Belhanda: Gol atmış olabilirim ama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN