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iskeleti kurdu

’dan 3 puanı alan ve ilk 11’e Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, , Jailson dışında ekleme yapmayı düşünmeyen teknik direktörü , mecbur kalmadıkça 15’ten fazla oyuncuya görev vermeyecek.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019
Fenerbahçe iskeleti kurdu

Ligde 3-0 geriden geldiği Beşiktaş derbisinde 1 puanı koparan, ardından da önceki akşam Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülmeye başladı. Hedeflediği oyuna yaklaşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, kalan 10 maçta kadro istikrarını bozmama adına takımda çok değişikliğe gitmeyecek ve mecbur kalmadıkça 15 kişiden fazla futbolcuya görev vermeyecek. Sarı-lacivertlilerde önceki akşam sahada olan 11'e, Dirar, Sadık, Mehmet Ekici, Jailson dışında çok fazla ekleme yapılmayacak. Sakatlık, ceza ve büyük form düşüklükleri olmadıkça takımın 11'inde değişiklik olmayacak.

GELECEK SEZONU PLANLIYOR

Bu uygulamayla iskelet kadrosunu oturtmayı hedefleyen Ersun Yanal, gelecek sezon da aynı isimlerle mücadele etme planları yapıyor. Yapılacak takviyelerle oyuncu kalitesini artırmayı ve şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmayı planlıyor.

5 TRANSFERDEN 4'Ü GOL ATTI

Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı 5 oyuncunun 4'ünden skor katkısı aldı. Yeni isimler Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz ve Miha Zajc sarılacivertli formayla ağları havalandırmayı başarırken, bir tek Tolgay Arslan henüz gol sevinci yaşayamadı. Tolgay da gol atamamasına karşın gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarları mutlu etmeyi başardı.

Ç.Rizespor maçında sahaya çıkan ilk 11

Volkan
Isla
Skrtel
Serdar
Hasan
Mehmet
Tolgay
Moses
Zajc
Valbuena
Soldado

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Fenerbahçe iskeleti kurdu
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