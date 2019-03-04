Ortada daha 30 puan var

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurum deplasmanında alınan 1-1'lik sonuca rağmen şampiyonluk için iddialı konuştu. Oyunu beğenmediğinin altını çizen Terim şunları söyledi:Daha 30 puan var ortada bize olan herkese olabilir. Bize olan başkasına da olabilir. Kazanma zamanımızdı puan kaybettik. Erzurum'u tebrik ediyorum. Pozisyon yokken kaleye geldiklerinde gol yedik. Bize bu oyun yakışmadı. Çalışmaya oynamaya devam. Yapacak bir şey yok. Burası Galatasaray takımı çıkan arkadaşların gereğini yapması gerekiyordu.Galatasaray'ın maç saatinin değişmesi için TFF'ye başvurması ancak bu talebinin kabul edilmemesiyle ilgili gelen soru üzerine Terim, "Bizim adımıza münakaşa yaşanmadı. Olayı başka yere çekmenin manası yok" dedi. Mbaye Diagne'nin kötü oynadığının hatırlatılması üzerine Terim, "Diagne'nin adaptasyonu uzun sürüyor. İsteneni verecektir. Sakatlıktan da yeni çıktı. Puan kaybında oyuncu kaybedenlerden değiliz. Puanı kaybederiz ama oyuncuları kaybetmeyiz. Diagne de bir başkası da bizim oyuncumuzdur. İyi oynamamış olabilir ama daha çok maçımız var" diyerek sözlerini noktaladı.sezon Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren hikayenin özeti, iki bek Mariano ve Nagatomo'nun hücum katkısı, Fernando'nun futbol aklı, Rodrigues'in asistleri ve Gomis'in golleriydi. Gişe yapan filmlerin devamı çekilir. Dün yönetmen Terim'di ama çok izlenen filmin aktörler iyoktu. Şampiyonluk yarışında farkı, kaliteli ayaklar belirler ama dün oyun kurgusu yarışta kazanarak değil, önündekinin kaybını bekleyen havadaydı.yediği golde hata topu sektiren Marcao'da değildi. Asıl suçlu önce kornerde ardından yaptığı ortada topu taktik gereğid eğil güçsüzlükten ortalayamayan takımın kaptanı Selçuk İnan'dı. Yılda 3 milyon Euro kazanıp topu arka direğe ortalayamıyorsan futbolu bırakırsın. Yoksa futbol seni bırakır. Terim'in, Onyekuru ısrarını da anlamak mümkün değil. Bal yapmayan arının sivrisinek gibi sahada dolaşmasına ziin verdi.satarken oyuncunun menajeriyle 3 ay boyunca masaya bile oturamayan G.Saray, aynı menajerin oyuncusu Semih'i, dünyada stoper kalmamış gibi Florya'ya getirdi. Bu; Galatasaray adına sezon özetidir. Semih, dün 45 dakikalık performası ile maçı tribünden izleyen taraftarlar gibi Passolig sahibi olmadığı için mi kenara alındı? Hangisiyle donmak istersiniz?