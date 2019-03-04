Sahada futbolcuları jiletledi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta önceki gün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı sonrası Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi, sahada rakip takım oyuncusu Mansur Çalar'ın jiletli saldırısına maruz kaldıklarını iddia etmişti. Ferit Erişçi, Mansur Çalar'ın saldırısı sonucu yaralanan takım arkadaşlarının fotoğraflarını, "Umarım TFF bunları görür... Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor" ifadeleriyle paylaşmıştı. Dün ise o anların görüntüleri ortaya çıktı. Sakarya'da yayın yapan TV264 kanalı, Amedsporlu Mansur Çalar'ın elinde kesici aletle sahaya çıkarak, Sakaryasporlu oyuncuları yaraladığı anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerin yayılması sonrası sosyal medya kullanıcıları, Mansur Çalar'a büyük tepki gösterdi ve TFF'ye Çalar'a ceza vermesi için çağrı yaptı. Karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında da iki takım futbolcuları arasında olay çıkmış, hakem Ferhat Kestanlıoğlu, Amedsporlu Muhlis ve Sakaryasporlu Serkan Odabaşoğlu'nu kırmızı kartla cezalandırmıştı.