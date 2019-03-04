Sıcaklık -7 hissedilen 8

BUGÜN NELER OLDU

Galatasarayzirveyle puan farkını indirme hesapları yaptığı haftada Erzurum'da berabere kaldı, Malatya'dan galibiyetle dönen lider Medipol Başakşehir puan farkını 8'e çıkardı. Geçenhafta sonuncu Akhisar'ı uzatmada şans golüyle yenen sarı-kırmızılılar, dün de 17. sıradaki Erzurum'un kalesine ilk 45 dakikada sadece Feghouli ile tehlikeli bir şut gönderdi. Benficaeşleşmesinin yedirdiği golle kader adamı olan Marcao dün de hava topunda zamanlama hatası yaptı... Marcao'nun kaptırdığı topu süratle süren Rashad Muhammed, çaprazdan Muslera'yı avladı. FatihTerim, devrede iki doğru hamle yaptı; sağ bekte aksayan Semih'in yerine Linnes'i aldı ve Selçuk ile Ndiaye'nin oyun içinde yerlerini değiştirdi. Öne geçen Selçuk atağı başlattı, Onyekuru ortayı yaptı, Mitroglou akıllıca topu arkaya bıraktı, Belhanda yaydan golü attı. Son20 dakika Mitroglou- Diagne ile çift forvete dönen ancak orta sahayı kaybeden Galatasaray'da Mitroglou yerini son çeyrekte Emre Akbaba'ya bıraktı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e deplasmanda çelme takan Erzurumspor evinde ağırladığı lig ikincisi Galatasaray'ın belki de şampiyonluğa havlu atmasına neden oldu.Belhanda maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk sadece bizimle bağlantılı değil, diğerleriyle de bağlantılı artık.1 gol attık, bu bize 1 puan getirdi. Burada Erzurumspor'u da tebrik etmek istiyorum, çok güzel top oynadılar" dedi.Ligin ilk yarısını boş geçip, tüm gollerini 2019'da atan Faslı yıldız, dün akşam da ağları sarstı. Ancak bu performansı Galatasaray'a galibiyeti getirmeye yetmediGalatasaraylı futbolseverlerin ligin ilk yarısında skora katkı yapmadığı gerekçesiyle eleştirdiği Younes Belhanda ikinci yarıdaki başarılı performansı sonrası tribünlerin sevgilisi olmuştu. Faslı yıldız da'a yaptığı açıklamada,diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Tecrübeli 10 numaranın 2018 ile 2019 yılı performanslarına bakıldığında ortaya gerçekten çok farklı bir tablo çıkıyor. Belhanda, 2018'de sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkarken sadece 3 asist yaptı. 2019'da ise 10 maçta görev alırken, 4 gol ve 2 asist yaptı. Belhanda dün akşam da Erzurumspor filelerini havalandırdı. Ancak bu golü Galatasaray'ı galibiyete taşımaya yetmedi.Karşılaşmanın en fazla şut atan ismi olan Feghouli, buna rağmen maçı sıfır isabet ile tamamladı. Cezayirli futbolcu attığı 4 şutta da kaleyi bulamazken, yaptığı üç ortada arkadaşlarını göremedi.Golde hatası olan Marcao, ''İlk golde ne yazık ki pozisyonun içindeki oyuncuydum. Belki daha farklı bir şekilde girmem gerekiyordu ama sonuçta biz Galatasaray'ız bu maçı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Daha önümüzde 10 maç var. Galatasaray son ana kadar mücadele eder, bu yüzden Galatasaray'dır" diye konuştu.Kümede kalma mücadelesi veren BŞB. Erzurumspor, teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek'in getirilmesinden sonra büyük takımlarla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Dadaşlar, deplasmanda Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe ile 2-2, Beşiktaş'la 1-1, Başakşehir'le 1-1 ve dün akşam evinde Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.