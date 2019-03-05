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Akhisarspor'da soyunma odasında kavga etti, kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig’de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Akhisarspor'da dün akşam Alanyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşanan arbede nedeniyle Portekiz uyruklu 28 yaşındaki ’nin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ve U21 takımı ile idmanlara çıkacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 5.3.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 17:04
Akhisarspor'da Josue soyunma odasında kavga etti, kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u evinde geriden gelip 3-1 yenerek umut tazeleyen son sıradaki Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk'ün ardından de kadro dışı bırakıldı.

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Akhisarspor'da Josue soyunma odasında kavga etti, kadro dışı bırakıldı
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