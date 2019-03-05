Akhisarspor'da Josue soyunma odasında kavga etti, kadro dışı bırakıldı
Spor Toto Süper Lig’de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Akhisarspor'da dün akşam Alanyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşanan arbede nedeniyle Portekiz uyruklu 28 yaşındaki Josue’nin, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ve U21 takımı ile idmanlara çıkacağı bildirildi.
Giriş Tarihi: 5.3.2019 16:59Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 17:04
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u evinde geriden gelip 3-1 yenerek umut tazeleyen son sıradaki Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk'ün ardından Josue de kadro dışı bırakıldı.