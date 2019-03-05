Almanya’da Ozan Kabak fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Ozan Kabak, Stuttgart'ın, Hannover'i 5-1 yendiği maçta iki gol birden atarken tüm dikkatleri üzerine çekti. 2000 doğumlu yıldız için kulübün futboldan sorumlu yöneticisi Thomas Hitzlsperger, "dedi. Alman basını ise şu ifadeleri kullandı:"Kabak, Hannover'a karşı tarih yazdı."Ozan, Weinzierl ekibinin başarısına öncülük etti.","Ozan iki gol atan en genç savunmacı."