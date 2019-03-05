Almanya’da Ozan Kabak fırtınası

Ozan Kabak, Stuttgart'ın, Hannover'i 5-1 yendiği maçta iki gol birden atarken tüm dikkatleri üzerine çekti. 2000 doğumlu yıldız için kulübün futboldan sorumlu yöneticisi Thomas Hitzlsperger, "Sahadaki olgun duruşu ve öğrenme açlığı beni inanılmaz şaşırttı. Böyle oyunculara ihtiyacımız var"
dedi. Alman basını ise şu ifadeleri kullandı: SKY SPORT:
"Kabak, Hannover'a karşı tarih yazdı." S.NACHRICHTEN: "
Ozan, Weinzierl ekibinin başarısına öncülük etti.", KICKER:
"Ozan iki gol atan en genç savunmacı."