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, Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da 'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan teknik direktör , yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 19:08
Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerindeki antrenman, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, Galatasaray maçında sakatlanan ve İstanbul'da ameliyat edilen Rashad Muhammed katılmadı.

Erzurum temsilcisi, 10 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un başında ilk antrenmanına çıktı
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