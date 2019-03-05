Marco atıyor, Altay kazanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın perdesi, dün oynanan tek karşılaşma ile kapandı. Altay, İzmir Atatürk Stadı'nda misafir ettiği Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe üç puanı getiren tek golü, 32. dakikada Marco Paixao kaydetti. Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 23 karşılaşmada sahaya çıkan Portekizli forvet Marco Paixao, 19'uncu kez ağları sarsmayı başardı. Altay, haftayı 34 puanla 10. sırada kapattı. Balıkesirspor Baltok ise 32 puanla 11. sırada kaldı. Altay, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Balkes, Adanaspor'u konuk edecek.