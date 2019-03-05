Profesyonel liglerin tek işitme engelli futbolcusu Fırat Kaya'nın hedefi Süper Lig

Almanya'da yaşayan Yıldırım ve Sevgi Kaya çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olan işitme engelli Fırat Kaya (24) küçük yaşlarda Almanya'da futbol oynamaya başladı. 15 yaşında amatör spor kulüplerinde forvet pozisyonunda futbol oynayan Kaya, Almanya'da sırasıyla Mannheim, Nellmersbach, Giengen, Schwabisch Hall ve Kornburg takımlarında forma giydi. Son olarak yeniden Schwabisch Hall'dan devre arasında Tokatspor'a transfer olan Fırat Kaya, bu sezon Tokatspor'la 3 lig maçına çıktı.

Fırat Kaya, Türkiye profesyonel liglerinde forma giyen ilk işitme engelli futbolcu oldu. Tokatspor ile 5 aylık sözleşme imzalayan Fırat Kaya, ilk golünü ise hafta sonu Sivas Belediyespor'a karışı 82'nci dakikada attı.

SÜPER LİG'E GİTMEK İSTİYORUM

Küçük yaşlarda babası ile top oynamaya başladığını ifade eden Fırat Kaya, "15 yaşında amatör olarak futbol oynamaya başladım. Şimdi de profesyonel şekilde oynuyorum. Oynarken hiçbir problem yaşamıyorum. Almanca da Türkçe de biliyorum. O yüzden hiçbir problem olmuyor. Çok fazla işitme engelli arkadaşım var. Çok güzel futbol oynuyorlar ama biraz tereddütte kalıyorlar. Hocaları da tereddütte kalıyor. Herkese işitme engelli arkadaşlarıma da amatörde de, profesyonel ligde de oynayabilirsiniz diye söylüyorum. Benim hedefim işitme engellilerin sesini duyurmak. Konuşanlar ile eşit olduklarını yaymak. Süper Lig'e gitmek istiyorum. Orada da bulunmak ve oynamak istiyorum. Tokatspor'da ilk golümü attığımda çok sevindim ve duygulandım. Gollerin devamı gelecek, hep galibiyet olacak. Düdük sesini duyabiliyorum. Konuşulanı anlamıyorum ama dudaklarını okuyarak ne söylemek istediklerini anlıyorum" dedi.

PALAZ: "FIRAT KAYA BİZİM İÇİN BİR ENGEL DEĞİL"

Tokatspor Teknik Direktörü Koray Palaz ise, "Hayatta bazen insanlar ile çok güzel frekanslar yakalayabilirsiniz. Fırat Kaya da bizim o frekansı yakaladığımız güzel bir oyuncumuz. Takıma entegrasyonu çok çabuk oldu. Türkiye ya da dünyada bir ilk. Fırat Kaya bizim için bir engel değil. Onunla çalışmak çok keyifli. Kendisi burada yaratmış olduğu sinerjinin en önemli parçalarındandır. Biz kendisini çok seviyoruz. Gayet de güzel iletişim kuruyoruz. Genelde maça başlamadan önce kaptanımız hakemlere, işitme engelli bir oyuncumuz olduğunu söylüyor" diye konuştu.