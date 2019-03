Beşiktaş'tan Guti'ye: Hazır ol!

A Milli Takım'a 4 yıllık imza atan teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki geleceği hız kesmeden tartışılmaya devam ediyor. Hoca her seferinde sezon sonu itibariyle gideceğini söylese de A Milli Takım'la çalışmaların startını verdi. TFF de mart ayındaki maçlar için Güneş'e görevlendirme yazısı gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş'tan olası erken ayrılığında sorun yaşamak istemeyen siyah-beyazlı yönetim halen takımda antrenör olarak görev yapan Guti'ye "Göreve hazır ol" talimatını verdi.

KONYASPOR MAÇI KRİTİK VİRAJ

3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan, Kayserispor maçını ise 2-2 bitiren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Konyaspor karşısında da puan kaybı yaşanması halinde sezon sonunu beklemeden gideceği iddiaları ortaya atılmış durumda. Bu iddialara kayıtsız kalamayan yönetim Guti'yle görüşüp, "Her an her şey olabilir, hoca giderse takım sana emanet, hazırlığını ona göre yap" dediği belirtildi. Yönetimin büyük bölümü sezonun geri kalanında İspanyol antrenörle yola devam etme fikrinde birleşiyor.

REAL MADRİD'DE RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ

42 yaşındaki Guti, Real Madrid C takımı ile 2013-2014 sezonunda başladığı antrenörlük kariyerine, U18 ve U19 takımlarının teknik direktörlüğü ile devam etmişti. Guti, Real Madrid altyapısının çeşitli kademelerinde çıktığı 100 maçta, 76 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 mağlubiyet almıştı.

BEŞİKTAŞ'A YETERİM!

B.B. ERZURUMSPOR ile yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Özdilek, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta çalışacak potansiyele sahip olduğunu söyledi. TRT Spor'a konuk olan Özdilek bir soru üzerine, "Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturacak bilgi birikimine, deneyimine ve dinamizmine sahip olduğumu düşünüyorum ama bunun kararını yöneticiler verecektir. Bu konuda benim bir şey söylemem doğru olmaz" dedi. 52 yaşındaki Özdilek bugüne kadar 9 farklı kulüp takımını çalışırken milli takımda da antrenör olarak görev yaptı.

ATİBA YILLARA MEYDAN OKUYOR

BEŞIKTAŞ'IN 36 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, ortaya koyduğu performansla alkış alıyor. Siyah-beyazlı takımda 6. sezonunu geçiren ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız, 164 maçla Beşiktaş'ta en çok lig mücadelesine çıkan yabancı oyuncu durumunda. Kanadalı futbolcu bu sezon attığı 3 golle en skorer dönemini yaşıyor.