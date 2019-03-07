Atletico Madrid'in hedefi Marcao

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten renklerine bağladığı Brezilyalı stoper Marcao, Benfica ve Erzurumspor müsabakalarında yaptığı hatalar üzerine spor otoritelerinin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. İspanya'dan gelen haberler ise 22 yaşındaki savunmacının Atletico Madrid'in listesine girdiği yönünde...Futbolculara yeni yılda ödeme yapmayan Galatasaray'da personelin maaşında da gecikme yaşanıyor. Kaynak arayışını sürdüren sarı-kırmızılı yöneticiler, Florya'daki herkese yarını işaret etti. Sarı-kırmızılı takıma hafta sonuna kadar ödeme yapılacağı öğrenildi. Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen ve puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi maaş sıkıntısı çözülecek.