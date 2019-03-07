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'ta evlatlar sıraya dizildi

Siyah-beyazlı formayla sembolleşen isimler , ve yönetimden görev bekliyor. Sergen Yalçın ve Samet Aybaba da adaylar arasında

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Beşiktaş'ta evlatlar sıraya dizildi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in sezon sonunda Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle teknik direktör arayışlarına başlarken Rıza Çalımbay'ın ardından Erzurumspor'la yollarını ayıran Mehmet Özdilek de göreve hazır olduğunu açıkladı. Özdilek, birkaç gün önce verdiği demeçte Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenecek yetkinliğe sahip olduğunu belirtmişti.

GUTİ'NİN GÖZÜ DE YÖNETİMDE
Beşiktaş'ta diğer iki aday ise "Feda" döneminin hocası olan ve Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunan Samet Aybaba ile Alanyaspor'u düşme hattından alıp orta sıralara taşıyan Sergen Yalçın. İki teknik adam, bu konudaki sessizliklerini korurken kulüpleri ile anlaşma sağlanması kaydıyla gelecek teklife sıcak baktıkları öğrenildi. Bu isimlerin dışında şu anda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Guti Herhandez de yönetimden teklif bekliyor.

Rıza Çalımbay
Beşiktaş'ta daha önce hocalık yaptığı dönemde 30 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi gördü.

Mehmet Özdilek
Teknik direktörlük kariyerinde 326 maçta 113 galibiyet, 86 beraberlik, 127 mağlubiyet aldı.

Sergen Yalçın
Çalıştırdığı takımlarda 107 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 33 beraberlik ve 37 yenilgi elde etti.

Samet Aybaba
Beşiktaş'ta 'Feda' döneminde hocalık yaptı. 38 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgi aldı.

Mircea Lucescu oğlunu önerdi
Beşıktaş, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile temasa geçmiş ve ilk görüşmeden taraflar olumlu ayrılmıştı. Ancak kariyerine devam edip etmeme konusunda henüz karar vermeyen 73 yaşındaki Rumen hocanın, gelecek yılın planlaması için bir an önce bu konuyu çözüme kavuşturmak isteyen yönetime oğlu Razvan Lucescu'yu önerdiği öğrenildi. Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK Yunan liginde 7 puan farkla lider durumda.

Şenol Güneş yarın basın toplantısı düzenleyecek

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Beşiktaş'ta evlatlar sıraya dizildi
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