Göztepe futbol takımı kadın müdürlere emanet

İzmir'in Spor Toto Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe Spor Kulübü futbol takımının güvenliği kadın polis şeflerine emanet. Türkiye'nin tek kadın Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Göztepe'nin asayiş tedbirlerinden sorumlu polis şefi olarak görev yapıyor. Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal ve yardımcısı Aysel Uyar stat çevresinin güvenliğini sağlıyor. Eğitim Şube Müdürü Sevgül Hayal ise Göztepe Spor Kulübü futbol takımının Bornova Doğanlar Stadı'na geliş ve gidişindeki güvenlik tedbirlerini sağlamak için görev yapıyor. Trafik Tescil Şube Müdürü Serap Aslan da tribünden sorumlu emniyet müdürü olarak yer alıyor.

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye'de ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkeklerin yoğun olarak yer aldığı polislik mesleğinde İzmir Emniyeti bünyesinde başarılı kadın polis şeflerin herkesin dikkatini çekiyor. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın 2.5 sene önce kente atanmasının ardından kadın polis şefleri de ön plana çıktı. Aşkın döneminde kentte görev yapan 20 kadın polis şefi huzur ve sükunu sağlıyor. 20 kadın polis şefinden Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, Bornova İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Aysel Uyar ve Eğitim Şube Müdürü Sevgül Hayal, Göztepe Spor Kulübü Futbol Takımı'nın güvenliğini de sağlıyor. İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan'ın başında olduğu kadın polis şeflerinden oluşan ekipte yer alan Türkiye'nin tek kadın Asayiş Şube Müdürü Seda Okur Göztepe'nin asayiş tedbirlerinden sorumlu emniyet müdürü olarak görev yapıyor. Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal ve yardımcısı Aysel Uyar stat çevresinin güvenliğini sağlıyor. Eğitim Şube Müdürü Sevgül Hayal ise Göztepe Spor Kulübü futbol takımının Bornova Doğanlar Stadı'na geliş ve gidişindeki güvenlik tedbirlerini sağlamak için görev yapıyor. Trafik Tescil Şube Müdürü Serap Aslan da tribünden sorumlu emniyet müdürü olarak yer alıyor.