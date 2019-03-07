Beşiktaş’ı bireysel hatalar yaktı

Bu sezon mücadele ettiği iki kulvarda da taraftarlarını üzen Beşiktaş, özellikle son haftalardaki savunma hatalarıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların bu zaafını dünyaca ünlü futbol istatistik sitesi 'whoscored' açık bir şekilde ortaya koydu. Maç başına 10.7 ortalama ile Süper Lig'in kalesinde en az şut gören 3. takımı olan Kartal, yediği 32 golle kendisine ancak 10. sırada yer bulabildi. Bu istatistikte küme düşme hattındaki Erzurumspor'la aynı performansı paylaşan Beşiktaş, bireysel hatalardan yenilen gollerde ise zirvede yer alıyor.



SKORU KORUMAYI BAŞARAMIYORLAR

Siyah-beyazlı takıma atılan gollerin 7'si savunmadaki bireysel hatalardan kaynaklandı. Buna kaleci Karius'un beklentileri karşılayamaması eklenince yaşanan tablo kaçınılmaz oldu. Geride kalan maçlar değerlendirildiğinde; Beşiktaş'ın ceza sahası dışından kalesine gelen şutlarda sorun yaşadığı ve rakiplerin yetenekli oyuncularını savunma konusunda yetersiz kaldığı görülüyor. Kartal, bunlarla bağlantılı olarak skoru koruma problemine de çözüm bulamadı.

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