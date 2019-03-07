Fikret Orman: Süper Lig’i dünyaya açacağız

Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de çalıştay düzenlendi. La Liga'nın Madrid'deki genel merkez binasında önceki gün gerçekleşen çalıştaya Spor Toto Süper Lig temsilcileri katıldı. İki lig arasında imzalanmış anlaşma çerçevesinde yapılan zirvede pazarlama, altyapı gelişimi ve kulüp/organizasyon yapısı tartışıldı. Çalıştaya katılan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, "Süper Ligimizi dünya pazarlarında takip edilen bir lig haline getirmek için çalışıyoruz. Birlikte güzel iş birliklerine imza atacağız"
dedi. La Liga Başkanı Javier Tebas ise "Türkiye, futboldan en yüksek düzeyde keyif alan bir ülke olarak, La Liga için çok önemli bir iş ortağıdır. Birlikte çalışmak büyük zevk"
ifadelerini kullandı.
BARCELONA KULÜBÜ DE KATILDI
İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga'nın Madrid'deki genel merkez binasında önceki gün gerçekleşen çalıştaya Spor Toto Süper Lig temsilcileri ile Real Valladolid ve Barcelona kulüpleri de katıldı.