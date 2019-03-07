Fikret Orman: Süper Lig’i dünyaya açacağız

BUGÜN NELER OLDU

Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmek amacıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de çalıştay düzenlendi. La Liga'nın Madrid'deki genel merkez binasında önceki gün gerçekleşen çalıştaya Spor Toto Süper Lig temsilcileri katıldı. İki lig arasında imzalanmış anlaşma çerçevesinde yapılan zirvede pazarlama, altyapı gelişimi ve kulüp/organizasyon yapısı tartışıldı. Çalıştaya katılan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman,dedi. La Liga Başkanı Javier Tebas iseifadelerini kullandı.İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga'nın Madrid'deki genel merkez binasında önceki gün gerçekleşen çalıştaya Spor Toto Süper Lig temsilcileri ile Real Valladolid ve Barcelona kulüpleri de katıldı.