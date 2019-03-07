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son 16 turunda toplu sonuçlar

Son 16 Turu ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 'den de formasını giydiği Arsenal, Fransa deplasmanında Rennes'e 3-1 mağlup oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 01:21
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları bu akşam 8 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin sürpriz sonucuna Arsenal imza attı. Fransa deplasmanında Rennes karşısında 1-0 öne geçen İngiliz ekibi, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Türk oyuncu Mesut Özil'in de 70 dakika sahada kaldığı maçta Arsenal aldığı bu farklı yenilgiyle tur şansını zora soktu.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Rennes: 3 - Arsenal: 1
Zenit: 1 - Villarreal: 3
Sevilla: 2 - Slavia Prag: 2
Dinamo Zagreb: 1 - Benfica: 0
E. Frankfurt: 0 - Inter: 0
Chelsea: 3 - Dinamo Kiev: 0
Valencia: 2 - Krasnodar: 1
Napoli: 3 - Salzburg: 0

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda toplu sonuçlar
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