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Ömür boyu men

, rakip oyunculara kesici bir aletle saldırdığı iddia edilen Amedspor kaptanı ’ı futboldan süresiz men etti

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Ömür boyu men
TFF'den yapılan açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu oynanan maçta Sakaryasporlu oyunculara yönelik saldırılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası verildiği belirtildi. Cezanın 3 yılı aşması sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 95/1. maddesince Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezasının uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, futbolcuya 25 bin lira da para cezası kesildi. Amed Sportif Faaliyetler'e 1 maç sahasında seyircisiz oynama ve toplam 15 bin lira, futbolculardan Muhlis İstemi'ye 5 karşılaşmadan men ve 3 bin lira, Muhammed Ali Özdemir'e ise 4 müsabakadan men ve 2 bin 400 lira para cezası verildiği kaydedildi. Sakaryaspor'un futbolcusu Serkan Odabaşıoğlu'na da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 3 bin lira para cezası uygulandı.
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