Ömür boyu men

BUGÜN NELER OLDU

TFF'den yapılan açıklamada,Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'abelirtildi.Ayrıca, futbolcuya 25 bin lira da para cezası kesildi. Amed Sportif Faaliyetler'eve toplam 15 bin lira, futbolculardanpara cezası verildiği kaydedildi.'na da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyleuygulandı.