Ömür boyu men

TFF'den yapılan açıklamada, 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu oynanan maçta Sakaryasporlu oyunculara yönelik saldırılarından dolayı
Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası verildiği
belirtildi. Cezanın 3 yılı aşması sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 95/1. maddesince Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezasının uygulandığı kaydedildi.
Ayrıca, futbolcuya 25 bin lira da para cezası kesildi. Amed Sportif Faaliyetler'e 1 maç sahasında seyircisiz oynama
ve toplam 15 bin lira, futbolculardan Muhlis İstemi'ye 5 karşılaşmadan men ve 3 bin lira, Muhammed Ali Özdemir'e ise 4 müsabakadan men ve 2 bin 400 lira
para cezası verildiği kaydedildi. Sakaryaspor'un futbolcusu Serkan Odabaşıoğlu
'na da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 3 bin lira para cezası
uygulandı.