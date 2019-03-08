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Erzurumspor deplasmanında alınan beraberliğin faturası Nijeryalı kanat oyuncusuna kesildi

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Onyekuru dışarı Emre Akbaba içeri
Galatasaray'da kadro değişiyor… Erzurumspor deplasmanında alınan 1-1'lık sonuç, teknik direktör Fatih Terim'i kızdırırken, performansıyla hocasının tepkisini çeken isim Onyekuru oldu. Nijeryalı oyuncu pazartesi günü oynanacak Antalya maçında ilk 11'de olmayacak. Terim onun yerine Emre Akbaba ile maça başlayacak. İleri uçtaki Diagne'yi Emre-Belhanda- Feghouli üçlüsü besleyecek. Vagner Love'ın yıldızını Alanyaspor'da tekrar parlatan Emre Akbaba'nın benzer etkiyi Diagne için göstermesi bekleniyor.

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Onyekuru Süper Lig'de 22 maçta 1780 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki oyuncu, 9 gol atarken bir de asist yaptı. 19 Ocak'ta 6-0 kazanılan A.Gücü maçında 3 gol birden atan Nijeryalı sonrasındaki 6 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi.
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Onyekuru dışarı Emre Akbaba içeri
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