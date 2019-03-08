Onyekuru dışarı Emre Akbaba içeri

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da kadro değişiyor… Erzurumspor deplasmanında alınan 1-1'lık sonuç, teknik direktör Fatih Terim'i kızdırırken, performansıyla hocasının tepkisini çeken isim Onyekuru oldu. Nijeryalı oyuncu pazartesi günü oynanacak Antalya maçında ilk 11'de olmayacak. Terim onun yerine Emre Akbaba ile maça başlayacak.Onyekuru Süper Lig'de 22 maçta 1780 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki oyuncu, 9 gol atarken bir de asist yaptı. 19 Ocak'ta 6-0 kazanılan A.Gücü maçında 3 gol birden atan Nijeryalı sonrasındaki 6 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi.