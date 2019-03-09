Nwakaeme: Abdülkadir&Yusuf gibisini görmedim

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, futbola sokaklarda başladığını ve katıldığı bir futbol akademisinin ardından profesyonelliğe geçtiğini söyledi. Nwakaeme, "Romanya'nın Cluj takımına denenmek için gittim ama teknik direktör beni beğenmedi. Ancak başkan,dedi. 2015'te transfer olduğu Hapoel Beer Sheva'da yıldızının parladığını belirten bordo-mavili futbolcu,diye konuştu ve şöyle devam etti:Trabzonspor'un şu anki durumuna da değinen Nwakaeme, "Hem yetenekli hem de genç oyunculardan kurulu bir kadromuz bulunuyor. İleride çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kendime hedef koyan biri değilimdir. Sahaya çıkıp, atabildiğim kadar gol atıp takımıma elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum" dedi.Soğuk havadan nefret ettiğini, sıcağı ise çok sevdiğini belirten Nwakaeme, "Soğuktan nefret ederim. Kesinlikle kış bana göre değil. Bu nedenle evimin çok sıcak olmasını istiyorum. Bunun sonucunda da küçük kazalar oluyor. Çünkü evden çıkınca da kombi en üst seviyede çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.Trabzonspor, Süper Lig'de bugün Akhisarspor'u ağırlıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo- mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor'da18'e alınması bekleniyor.