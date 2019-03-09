Ankaragücü 0-0 Bursaspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü, evinde Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Ankaragücü'nün puanı 31, Bursaspor'un puanı ise 28'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikasında Saivet'in ortasında ceza alanında topla buluşan Chedjou'nun kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

18. dakikada başkent temsilcisi gole yaklaştı. Kitsiou'nun sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Sacko, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

37. dakikada Boyd'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Kulusic'in kafayla yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada gole yaklaşan taraf bu kez Bursaspor oldu. Sağ tarafta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

61. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Hector'un pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Orgill'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden auta çıktı.

Karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Djedje (Dk. 46 Moulin), Sacko (Dk. 72 İlhan Parlak), Hector (Dk. 89 Scarione), Boyd, Orgill

Bursaspor: Okan Kocuk, Shehu, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Saivet, Lima (Dk. 68 Latovlevici), Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Kubilay Kanatsızkuş), Sacko (Dk. 86 Mehmet Umut Nayir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Djedje (MKE Ankaragücü), Dk. 85 Shehu (Bursaspor)