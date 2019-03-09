Ersun Yanal kararı verdi! Sadık Çiftpınar ile Mehmet Ekici 11’e

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı 11'i için son kararını verdi. Sarı-lacivertlilerde sakat Dirar ve cezalı Ayew bu mücadelede forma giyemeyecek. Cezası biten Sadık Çiftpınar ise Serdar Aziz'in yerine 11'e dönecek. Sakatlığı atlattıktan sonra fiziksel eksiklerini de gideren Mehmet Ekici'nin de Miha Zajc'ın yerine 11'e dahil olacağı belirtildi. Bu aradaMartin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas ve Roman Neustadter sınırdaki isimler. Nabil Dirar da sarı kart cezası sınırında ancak bu akşam kadroda olmayacak.Fenerbahçe 'ye devre arasında Malatya'dan gelen Sadık, Rize maçında cezası nedeniyle oynayamamıştı. Başarılı defans, Beşiktaş derbisinde ise Süper Lig kariyerinin ilk golüne imza atmıştı.