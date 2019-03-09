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0-4

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında , deplasmanda 'u 4-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 15:57
Kardemir Karabükspor 0-4 Afjet Afyonspor

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Afjet Afyonspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - AFJET AFYONSPOR : 4

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Baran Eraslan, Kemal Mavi

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Oğuz Eken (Dk. 63 Arif Bostancı), Ahmet Karadayı, Fatih Tultak, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş (Dk. 46 Berk Kervankıran), Emre Eser, Toykan Topuz (Dk. 53 Doğukan Sabih Toksöz), Batuhan Kurt

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven (Dk. 69 Metin Yüksel), Ajeti, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir (Dk. 80 Türker Topbaş), İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek (Dk. 63 Musa Araz), Gökhan Kardeş

Goller: Dk. 4, Dk. 84 Ajeti (penaltıdan), Dk. 20 Berkay Yılmaz (kendi kalesine), Dk. 55 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mehmet Güven, Dk. 44 Taşkın İlter, Dk. 90+1 Ajeti (Afjet Afyonspor), Dk. 70 Can Sıkılmaz, Dk. 80 (Berk Kervankıran), Dk. 83 Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor)

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Kardemir Karabükspor 0-4 Afjet Afyonspor
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