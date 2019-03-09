Küfür skandalında son perde

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Süper Lig'in 24. haftasında oynananmaçının ardından yaşanan küfürlü kavga PFDK'ya taşındı. Orta hakem Fırat Aydınus'un yardımcısı Yusuf Bozdoğan'la önce küfürleşmesi ardından da soyunma odasında yaşadığı kavga gözlemci raporuyla PFDK'ya taşındı. Yapılan açıklamada "Aydınus ve Bozdoğan'ın maç içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiylenedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.MHK Talimatının 38. Maddesi ne diyor; "… sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisanları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir. Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada üç ay ve toplamda altı aydan fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir."O bayrağı g… senin.Hocam niye küfür ediyorsun?Lan sus s….. hocanı.