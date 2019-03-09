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, 'in "hat-trick" yaptığı maçta konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti ve haftayı zirvede kapatmayı garantiledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 00:59
Manchester City, Raheem Sterling ile kazandı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasına zirvede giren Manchester City, konuk ettiği Watford'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren lider Manchester City, Etihad Stadı'nda Watford'u konuk etti.

İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Manchester City, Raheem Sterling'in 46, 50 ve 59'uncu dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Watford'un tek golü, 66. dakikada Gerard Deulofeu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City (74 puan), ikinci sıradaki Liverpool'un maç fazlasıyla 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Watford'un ise 43 puanı bulunuyor.

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Manchester City, Raheem Sterling ile kazandı
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