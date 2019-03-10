6 dakikada diriliş

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, ligin dibindeki Akhisar'ı zorlansa da geçmeyi başararak Avrupa yarışından kopmadıAbdulkadir Parmak'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Lukac'ı avlayan takım kaptanı Jose Sosa'nın futbol kariyerinde en çok gol attığı takım Akhisarspor (3) oldu.Trabzonspor'da devre arasında kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, affedildikten sonra Akhisar maçıyla geri döndü. Tecrübeli futbolcu, 99 gün sonra bir maçta forma giydi.Galibiyet golüne imza atan Jose Sosa, maç sonrası kızlarıyla birlikte stadı turlayarak taraftarları selamladı.Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, takımının mücadeleyi bırakmadığını ve önemli 3 puan aldıklarını söylediTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, çok sayıda pozisyon harcadıkları karşılaşmada 3 puanı aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Oyuncularını kutlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Özellikle maçın sonlarında yenilen golden sonra etkili bir geri dönüş yaptık. Oyuncularım sonuna kadar mücadeleyi bırakmadı. İki gol bularak kazanmak bizim açımızdan, takımın moral özgüveni noktasında önemliydi. Böyle devam etmeliyiz. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.Yakaladığı karambolü iyi değerlendirip Trabzonspor'u maçta tutan Anthony Nwakaeme, son 3 resmi karşılaşmada ağları havalandırmayı başardı. Ümraniye (1) ve Kasımpaşa (2) maçlarında da gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, bordo-mavililerin son 5 golünün 4'üne imzasını koyarak alkış topladı.Yaptığı hatayla Akhisar'ın golle sonuçlanan atağını başlatan Yusuf Yazıcı, 67'de oyundan alınmasına tepki gösterdi. Taraftarların ıslıkladığı Trabzonsporlu oyuncu, sinirli şekilde kulübeye gitti. Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yusuf, maç sonrası, "Sakat sakat oynuyorum. Trabzonlu bir oyuncu olarak bunu yapmak zorundayım. Bazen istediklerimi yapamıyorum. Bunun sıkıntısını yaşıyorum. Taraftardan özür diliyorum" dedi.