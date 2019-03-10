Forma ağır geldi

Ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray büyük bir değişim içine girdi ve bunun sancılarını yaşamaya başladı. Ancak şu ana kadar bu isimlerden özellikle ikisi bekleneni veremedi.

10 milyon Euro bonservisle en pahalı yatırım olan Diagne sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Yeni transferlerden en fazla forma giyen isim olan Marcao'nun Benfica ve Erzurum maçlarında yaptığı hataların bedeli ise ağır oldu. Bu iki oyuncunun ortak özelliği kariyerlerinde Galatasaray gibi şampiyonluğa oynayan büyük bir takımda oynamamış olmaları...

İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDALAR

Macaristan, Belçika ve Çin'de dikiş tutturamayan Diagne, beklentilerin düşük olduğu Kasımpaşa'da harikalar yarattı. 1 yılda Kasımpaşa adına 32 gol atan Senegalli forvet, Galatasaray'da 5 maçta sadece penaltıdan 1 kez ağları sarstı.

Portekiz Ligi'nde sondan birinci sıradaki Chaves'ten gelen Marcao da kendisini ilk kez şampiyonluk yarışında buldu.

Geçen sezon başında transfer edilen Fernando-Maicon ikilisi Porto'da, Belhanda Montpellier'de şampiyonluk gördü, Mariano ise Sevilla ile Avrupa Ligi'ni kazandı. Feghouli de Valencia gibi baskının yüksek olduğu önemli takımlarda oynamanın tecrübesine sahip.