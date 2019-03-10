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takibi sürdürdü

İngiltere liginin 2. sırasındaki , Burnley'yi 4-2 yenerek lider Manchester City ile arasındaki bir puanlık farkı korudu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019 17:31
Liverpool takibi sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, Burnley'yi 4-2 mağlup etti.

Ligin 30. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Burnley'yi karşı karşıya getirdi.

Ev sahibi Liverpool, Firmino'nun 19 ile 67 ve Mane'nin 29 ile 90+3'üncü dakikadaki golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Burnley'nin gollerini, 6. dakikada Westwood ve 90+1'inci dakikada Gudmundsson attı.

Bu sonuçla Liverpool, 74 puanlı Manchester City'nin bir puan arkasında zirve takibini sürdürdü. 30 puanda kalan Burnley ise 17. sıraya geriledi.

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Liverpool takibi sürdürdü
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