Utanç duymalıyız

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'nin Şilili futbolcusu Isla, maçtan sonra mağlubiyetin çok zor bir durum olduğunu söyledi. Isla, "Büyük bir kulüpte oynuyoruz ama hatalara devam ediyoruz. Böyle hatalar yapmamız bir utanç. Böyle goller yemek, Fenerbahçe'nin bu durumda olması bizim için utanç. Taraftarların üzerindeki bu utanma duygusunu artık onlardan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.F.Bahçe'nin tek golünü atan Soldado da maçın ardından isyan etti. Takım halinde hatalar yaptıklarını vurgulayan İspanyol yıldız, "Çok kolay goller yiyoruz. Burada ilk suçlu önde oynayan oyuncular, forvet oyuncularıdır bence. Takıma daha iyi yardım edebiliriz, Her hafta benzer durumu yaşıyoruz. Alt sıralardan uzaklaşmıyoruz. Umarım haftaya sahamızda kazanırız. 90 dakika boyunca istikrarlı oynayamıyoruz. İlk yarı onlar iyi oynadı, ikinci yarı biz iyi oynadık. Bir maç 45 dakika, bir maç 60 dakika iyiyiz. Bunu 90 dakika yapsaydık ligde daha iyi olabilirdik. Bu yüzden acı çekiyoruz" diye konuştu