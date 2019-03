Japon yapıştırıcı

BUGÜN NELER OLDU

BeşiktaşlıQuaresma, karşılaşma sonrası taraftarları eleştirdi. Portekizli yıldız, "Galibiyeti sonuna kadar hak ettik. Önümüzde daha çok maç var. Kazandıkça şampiyonluk şansına bakmak gerek. Ama taraftar pek yanımızda değildi. Onların daha çok bizimle olması lazım. Ben takıma da hocamıza da inanıyorum. Bu gemi batarsa hep birlikte batarız. Oyuncuları ya da hocayı suçlamak can sıkıyor. Bu durum benim de canımı sıkıyor artık" dedi.Burak Yılmaz, Konyaspor ağlarını sarstıktan sonra direkt yedek kulübesine koşarak tribünlerin ıslıkladığı Şenol Güneş'e sarıldı ve golünü hocasına armağan etti.Yıldız futbolcu ayrıca siyah-beyazlı formayla ilk kez asist yaptı.Beşiktaş32. dakikada frikik kazandı. Quaresma topun başına geldi. Medel ve Adriano vuruşu yapmasına izin vermedi. Medel, Quaresma'yı uzaklaştırmak için ensesine vurunca ortam gerildi. Adriano, ikiliyi sakinleştirdi.Beşiktaş'ta son haftalarda performansını artıran Adem Ljajic, Konyaspor karşısında güzel oynadıklarını ve maçın hakimi olduklarını söyledi. Sırp yıldız, "Birçok fırsat yakaladık ama bir türlü değerlendiremedik. Neyse ki son dakikada kazanmayı başardık. Çok mutluyum. Umarım Beşiktaş'ta devam ederim. Burada olmaktan dolayı gerçekten memnunum" ifadelerini kullandı.Konyaspor'un ilk golünde ıslıklanan Karius, ikinci yarıda oynamak istemedi. Güneş, talebesini güçlükle ikna ettiediği hataları goller nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Karius, dün de hedefteki isimler arasındaydı.siyah-beyazlı tribünler Alman kaleciyi yuhaladı ve ıslıkladı. Bu durum tecrübeli kaleciyi oldukça üzdü. Soyunma odasında bu duruma isyan eden Karius'un, Şenol Güneş'e,dediği öğrenildi. Tecrübeli hoca, 25 yaşındaki file bekçisini sakinleştirip maça çıkmaya ikna etti.Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip iki gol atan Shinji Kagawa, dün akşam da 75'te sahaya dahil olup, takımını galibiyete taşıyan vuruşu yaptı. Japon futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her maçta gol atmayı tabii ki isterim, Vodafone Park'ta bunu yapmak güzel oldu. Taraftarımız her zaman bana destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Milli aradan önce 1 maç daha var. Hep beraber kazanalım" diye konuştu.