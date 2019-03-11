Rizespor evinde 3 golle coştu

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun ilk yarısını 12 puanla son sırada bitiren ancak ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, dün sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.56. dakikadafarkı ikiye çıkarırken, 66. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçentopu ağlarla buluşturarak maçın sonucunu ilan etti:Teknik direktörHikmet Karaman ile ilkyenilgisini yaşayan Kayserisporise 32 puanla 10. sırada kaldı.Maçın ikinci yarısında iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. Kayseri tribününden atılan bir çakmak nedeniyle Rizeli bir taraftar yaralandı.Ligin ilk 11 haftasında 2 gol atıp, 2 asist yapan Vedat Muriqi, son 14 haftasında 8 gol attı, 4 asist yaptı.