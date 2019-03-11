Rizespor evinde 3 golle coştu

Sezonun ilk yarısını 12 puanla son sırada bitiren ancak ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, dün sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayıp üst üste pozisyonlar bulan Karadeniz ekibi, 22. dakikada Vedat Muriqi'in golüyle 1-0 öne geçti.
56. dakikada Brian Samudio
farkı ikiye çıkarırken, 66. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Vedat Muriqi
topu ağlarla buluşturarak maçın sonucunu ilan etti: 3-0.
Son 8 maçın 6'sını kazanarak tehlikeli böyleden uzaklaşan Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor, 31 puan ile 11. sıraya yükseldi.
Teknik direktör
Hikmet Karaman ile ilk
yenilgisini yaşayan Kayserispor
ise 32 puanla 10. sırada kaldı.
TRİBÜNDE GERGİNLİK
Maçın ikinci yarısında iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. Kayseri tribününden atılan bir çakmak nedeniyle Rizeli bir taraftar yaralandı.
SONRADAN AÇILDI
Ligin ilk 11 haftasında 2 gol atıp, 2 asist yapan Vedat Muriqi, son 14 haftasında 8 gol attı, 4 asist yaptı.