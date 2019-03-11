Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Rizespor evinde 3 golle coştu

Rizespor evinde 3 golle coştu

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan sahasında ’u 3-0 yendi. (2) ve Samudio’nun golleriyle kazanan Karadeniz ekibi, rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Rizespor evinde 3 golle coştu
Sezonun ilk yarısını 12 puanla son sırada bitiren ancak ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, dün sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayıp üst üste pozisyonlar bulan Karadeniz ekibi, 22. dakikada Vedat Muriqi'in golüyle 1-0 öne geçti. 56. dakikada Brian Samudio farkı ikiye çıkarırken, 66. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Vedat Muriqi topu ağlarla buluşturarak maçın sonucunu ilan etti: 3-0.
Son 8 maçın 6'sını kazanarak tehlikeli böyleden uzaklaşan Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor, 31 puan ile 11. sıraya yükseldi. Teknik direktör Hikmet Karaman ile ilk yenilgisini yaşayan Kayserispor ise 32 puanla 10. sırada kaldı.

TRİBÜNDE GERGİNLİK
Maçın ikinci yarısında iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. Kayseri tribününden atılan bir çakmak nedeniyle Rizeli bir taraftar yaralandı.

SONRADAN AÇILDI
Ligin ilk 11 haftasında 2 gol atıp, 2 asist yapan Vedat Muriqi, son 14 haftasında 8 gol attı, 4 asist yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizespor evinde 3 golle coştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN