Konyaspor'dan penaltı isyanı!

Kulluk, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin başından beri hakemlerin skandal kararları yüzünden çok fazla puan kaçırdıklarını belirtti.

Bazı hakemlerin tepki almamak, eleştirilmemek ve baskı görmemek için daha kolay kararları tercih ettiğini savunan Kulluk, sesi az çıkan, lobisi olmayan, sadece sahada mücadele vermek ve sahada kazanmak isteyen takımlara büyük haksızlıklar yapıldığını aktardı.

Artık birilerinin bu gidişe dur demesi gerektiğini, Trabzonspor, Akhisarspor, Bursaspor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında spor kamuoyunun ittifak ettiği yüzde yüz hakem hataları nedeniyle büyük kayıplar yaşadıklarını ifade eden Kulluk, şöyle devam etti:

"Önceki akşam da hem sahada düdük çalan hem de VAR başında defalarca pozisyonları oturdukları yerde izleyenler tarafından verilen, verilmeyen kararlar neticesinde üç puandan olduk. Hocamız haftalardır ısrarla bir başka teknik adamın söylediklerini kaynak göstererek lige ayar verildiğini ifade ediyor. Sistematik bir şekilde Atiker Konyaspor'a yapılanlara dönüp baktığımızda, birilerinin bizim yeniden Avrupa'ya gitmemizi istemediğini çok net şekilde görebiliyoruz. Böylesi bir durumda, sonuçlar ve sıralama önceden belirlendiyse, bizler niye maçlara çıkıyoruz, niye bu tiyatroyu oynuyoruz. Biz bu filmin, bu tiyatronun figüranı değiliz ve asla da olmayacağız. Haftalardır aynı terane. Sustukça tepemize binmeye çalışanlara buradan sesleniyorum. Canımız yandığı için yaptığımız açıklamalara ceza vereceğinize, gözlerinin önündeki pozisyonları dahi değerlendirmeyen hakemlerinizi alın karşınıza ve hangi takım olursa olsun cesaretle, korkusuzca maç yönetmeleri gerektiğini telkin edin. Bu cesarette olmayanlarla yollarınızı ayırın. Bu kaçıncı sonucu etkileyen hata? Nerede adalet, nerede hak, hukuk savunucuları? Bıktık, usandık, artık yeter!"

"MAÇIN SONUCUNU YİNE HAKEMLER BELİRLEDİ"

Kulluk, Beşiktaş maçında da benzer bir durumla karşılaştıklarına işaret ederek, "Beşiktaş'la oynadığımız maçın sonucunu yine hakemler belirledi. Son haftalarda benzer durumlarla defalarca karşılaştık ve karşılaşmaların skorlarını direkt etkileyen bu skandal kararlar yüzünden yine bir İstanbul deplasmanında üç puanı bırakmak zorunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak daha baskılı oynadığını anlatan Kulluk, şunları kaydetti:

"Ancak son dakikalara 2-2'lik skorla giren ve yüzde yüz penaltısı verilmeyen takım biziz. Bir kez daha şahit olduk ki kurallar ayrıcalıklı takımlara özel olarak yorumlandı. Necip'in Amir'e yaptığı hareket bırakın dünyayı, Barnard Yıldızı'nda dahi penaltıdır ve bu düdüğü çalmamak ayıptır, günahtır, yazıktır. Bu ayıptan hem sahada düdük çalanlar hem oturdukları yerden pozisyonları seyredenler hem de bu insanlara salahiyet verenler bizzat sorumludur. Karşılaşmanın son dakikaları diye verilmeyen bu penaltı, esasında Türk futbolunun genel sorunudur. Hakemlerimiz, kamuoyunda bazı takımların kollandığı düşüncesini ortadan kaldıracak cesarette maç yönetemedikleri sürece bu sorun ilelebet devam edecektir."