Muslera geçilmez

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Bahadır yakın mesafeden çok sert bir kafa vuruşu yaptı. Muslera üzerine doğru giden topu nefis bir refleksle kornere çeldi.Ndiaye'nin kaptırdığı top sonrası Doukara yayın gerisinden müthiş vurdu, köşeden ağlara doğru giden topu Muslera aynı güzellikte kornere çeldi.Köşe vuruşundan ortalanan topa Diego, kafayı vurdu.Muslera topu kurtardı.Antalyaspor'da Diego uzaklardan şansını denedi, yerden seken topu Uruguaylı file bekçisi son anda kornere gönderdi.Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Doğukan'ın kafası direkten döndü, devamında Diego'nun ceza alanı ön çizgisinden volesini Muslera kornere çeldi.Sol kanattan içeri sokulan Serdar Özkan son çizgiye indi ve çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Muslera yakın mesafeden gelen bu şutu da tokatlamayı başardı.Fredy ceza alanına girmeden sağ çaprazdan çok sert vurdu, Uruguaylı, parmak uçlarıyla dokunduğu top direkten dışarı çıktı.Galatasaray taraftarı, hakkındahaberleri çıkan Muslera'ya maçtan önce sevgi gösterisinde bulundu.Muslera bu sevgiye dün yaptığı 7 kritik kurtarışla karşılık verdi. Tecrübeli kaleci her pozisyonda tribünlerden büyük alkış alırken, sosyal medyada dayorumları yapıldı.