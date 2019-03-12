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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından , teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu ’nu getirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 14:50
Oktay Derelioğlu, Tokatspor ile anlaştı

Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Kulübümüz Teknik Direktör Koray Palaz ile yapılan görüşmenin ardından sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Koray Palaz ve ekibine katkıları için teşekkür eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Kulübümüz Teknik Direktör olarak Oktay Derelioğlu ile anlaşmaya vardı. Yeni teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu'na başarılar dileriz. Takımımız ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Tokatspor teknik direktörlüğüne getirilen Oktay Derelioğlu daha önceden Beşiktaş, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor gibi takımlarda forma giydi. Derelioğlu ayrıca Darıca Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük, Gaziantepspor, Kahramanmaraşspor takımlarında görev yaptı.

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Oktay Derelioğlu, Tokatspor ile anlaştı
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