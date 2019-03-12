Onyekuru kapış kapış

BUGÜN NELER OLDU

Son haftalardaki etkisiz performansına rağmen hocasının vazgeçmediği Henry Onyekuru, dünkü Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı ve 2 gol attı. Bonservisi Everton'da olan Onyekuru'nun performansı Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.Nijeryalı yıldız ayrıca ülkesinin milli takımında oynamaya başladı ve İngiltere'de çalışma izni sorunu kalmadı. İngiliz basını, Everton'ın birçok talibi olan Onyekuru'yu 20 milyon Euro'ya satmayı hedeflediğini yazdı. Kiralık sözleşmesinde opsiyon olmayan genç futbolcu, sezon sonunda Everton'a dönecek.Takım arkadaşlarına teşekkür eden Nijeryalı oyuncu, "Gol atıyorsam, tek başıma atmıyorum. Takım arkadaşlarımın yardımıyla atıyorum, onlarsız bir şey yapamam, onlara teşekkür ederim. Şampiyonluk yarışında kazanarak devam etmek istiyoruz. Deplasman maçları, iç saha maçlarına kıyasla daha zor geçiyor. Her şeyimizi vererek, tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" dedi.Aslan'ın suskun golcüsü Diagne dün muradına erdi. Attığı golün sevincini tribüne gidip taraftarıyla paylaşan Diagne, "Buraya gol atmak için geldim, bunu da gerçekleştirdiğim için özgüvenim arttı. Gollerimin devamı gelecek" mesajını verdi.Galatasaray'ın Erzurum'daki puan kaybından sonra teknik direktör Fatih Terim kadroda 3 değişikliğe gitti. Cezası sona eren Mariano sağ bekte Semih'ten formasını geri aldı. Orta sahada Selçuk'un yerine Emre Akbaba görev yaptı. Erzurum'da oyuna sonradan giren Mbaye Diagne Antalyaspor'a karşı ilk 11'deydi. Diagne'nin dönüşüyle Mitroglou yedek kulübesinin yolunu tuttu. Ön liberoda sadece Ndiaye ile maça başlayan Terim, 1-0 öne geçtikten sonra rakibinin tehlikeli geldiğini görünce ikinci yarıda taktik değiştirdi ve Emre Akbaba'nın yerine Donk'u oyuna aldı.Cimbom'un hocası Fatih Terim, Antalyaspor'u çalıştıran eski öğrencisi Bülent Korkmaz'a rakip olduğu 4. karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşadı. Bülent Korkmaz teknik direktörlük kariyerinde Kardemir Karabükspor, Başakşehir ve Antalyaspor'un başında, eski hocası Terim'in yönetimindeki Galatasaray'a karşı çıktığı 4 maçta da puan almayı başaramadı.