Barcelona Lyon maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Barcelona Lyon (Canlı)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona sahasında Olimpik Lyon'u konuk ediyor. İlk karşılaşma da özellikle savunması ile ön plana çıkan Lyon, İspanyol devi Barcelona'ya geçit vermeyerek mücadeleyi 0-0 tamamlamıştı. Barcelona'yı eleyerek bir sürprize imza atmak isteyen Fransız ekibi tamamen bu maça odaklanmış durumda. Diğer tarafta ise bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı kendine hedef olarak koyan ve Messi, Suarez, Dembele, Coutinho gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Barcelona mücadeleye tam kadro çıkacak. Fransız ekibinde ise daha önce Türkiye'de de forma fiyen Jason Denayer ve Marcelo Guedes bulunuyor. Tüm dünya tarafından yakından takip edilen mücadele öncesi merak edilen konulardan biri de Barcelona Lyon maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? sorusu oldu. Biz de haberimizde sizlere bu sorunun yanıtını hazırladık...

BARCELONA LYON MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

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