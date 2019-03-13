Bayern Münih Liverpool maçı saat kaçta ne zaman? Bayern Münih Liverpool (Canlı)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih sahasında Liverpool'u konuk edecek. Kupanın favorileri arasında bulunan iki takımın ilk karşılaşmasında Liverpool Anfield'da Bayern Münih'e karşı sahasında ciddi bir üstünlük ile oynamış özellikle Mane ile bulduğu fırsatlardan yararlanamayarak mücadeleden beraberlik ile ayrılmıştı. İkinci maçta saha avantajını kullanarak rakibini elemek isteyen Almanya ekibinin ise ilk maça göre daha ofansif bir futbol oynaması bekleniyor. Tüm dünyada sporseverler tarafından yakından takip edilen mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Bayern Münih Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusu yer alıyor. Biz de bu karşılaşma ile ilgili tüm gelişmeleri yayın kanalını ve yayın bilgilerini sizler için bu haberimizde derledik...

BAYERN MÜNİH LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Devler Ligi'nde erken final niteliği taşıyan bu mücadele öncesi araştırılan tüm konuları, mücadelenin saatini, yayın kanalını, yayın bilgilerini bu başlık altından bulabilirsiniz...