Burak bu formuyla Milli Takım’a döner

BUGÜN NELER OLDU

Gençleştirme operasyonunun verimli olmadığı bir gerçek. Milli Takım'da iyi olan futbolcu oynar. Yaşı önemli değil. Şu an Emre ve Burak'tan yararlanılmalı.Hizmet konusunda genç-yaşlı ayrımı yapmak hata olur. Burak'ı da Cenk'i de golcü yapan Şenol Güneş'tir. Burak'ın bu formuyla Milli Takım'da olması da çok doğaldırŞenol hoca dengelerle çok oynamayacağının sinyalini verdi. Hepimizin kucakladığı, kulüp formatından uzaklaşmış bu son kadroyu kesinlikle koruması gerekirBüyük sürpriz olacağını sanmıyorum. Hoca, Lucescu'nun kadrosuyla yola devam edebilir. Sonuçta kendi ekibiyle değil Lucescu'nun yardımcılarıyla bu maça hazırlanacak.Emre de Burak da iyiyse niye kadroda olmasın?Hatırlanacağı gibi 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Bu büyük bir başarı olarak görülmesi gerekirken, bazı kimseler tarafından nedense küçümsendi. Avrupa takımlarıyla karşılaşılmadığından tutun da teknik adam Şenol Güneş'in karizmasının olmadığı veyapıldı. Aradan geçen yıllardan sonra ise şu an Güneş, yine Milli Takım'ın başında.Çünkü yaşadığımız topraklarda insanın bilgi birikimi değil dış görüntüsü büyük önem taşıyor! Milli Takım'da yeniden yapılanma adı altında gerçekleştirilen gençleştirme operasyonunun verimli olmadığı bir gerçek.Yaşı çok mu önemli? Hayır.Örneğin; şu an Emre ve Burak'tan yararlanılmalı.Milli Takım'da yaşlı-genç ayrımı yapmak başarılı sonuçlar vermez.Milli Takım'ın teknik direktörünün birinci görevi; Türkiye liglerinde oynayacak formda oyuncuları aday kadroya çağırmaktır.Güneş, Milli Takım'ı toparlayabilecek, her kesimden saygı görecek, bilgili, tecrübeli ve kaliteli bir teknik adamdır. Lucescu maalesef uyumlu bir kadro yaratamadı. Mazeretler üretip, bazı oyunculara da hataları yüklemeye çalıştı.Güneş kazandığında başarıyı futbolculara, kaybettiğinde de sorumluluğu kendine yükler. Ayrıca Milli Takım'a hizmet konusunda genç-yaşlı ayrımı yapmak hata olur. Burak'ı da Cenk Tosun'u da golcü yapan Şenol Güneş'tir. Burak'ın bu formuyla Milli Takım'da olması da çok doğaldır.Yeni bir kadro oluştu. Lejyoner ağırlıklı ve yaş ortalaması düşük. Şenol Güneş, dengelerle çok oynamayacağının sinyalini verdi. Ancak kazanma odaklı bir teknik adam olduğu için, çok risk almayacaktır.Kadroda sürprizler olacağına inanıyorum. Çünkü Şenol hoca, "Arnavutluk ve Moldova maçlarında kadroyu birlikte yapacağız. Herkesin fikrini alacağım. Önemli olan bu iki maçı en iyi şekilde geçirmek" dedi.Emre'nin durumufarklı. Çok formda gözüken Emre, yedek oturmakiçin Milli Takım'a dönmez. Bence dahahoca kararını vermedi.Güneş, futbol tarihimizin kahraman isimlerinden.Milli Takım'dan büyüktakım yok. Güneş'in de beyaz sayfa açacağıve telafisi olmayacak bir başlangıçvar önümüzde. Milli Takım'ın bir iskeletiolur, 2-3 formda oyuncuyla datakviye yaparsınız. Güneş mutlakayardımcılarına yurt dışındaki futbolcularımızıizletiyordur.yeter ki tabelada bu iki rakibe karşı sürprizpuan kayıpları yapmayalım.Lucescu'nun sahaya sürdüğü ilk 11'de mutlaka değişikliklere gidecektir.Şenol Güneş Milli Takım hocalığı için biçilmiş kaftan. Zira futbolcuların neredeyse çocukluğunu biliyor. Bir çoğu ile yıllarca birlikte çalıştı. Bence 'Milli Takım genç oyunculardan kurulmalı' lafı doğru bir laf değil. Milli Takım'da kim formdaysa o oynar. Çünkü Milli Takımımızın önemli hedefi var. Eğer Emre ve Burak şu anda mevkilerinde en iyiler ise oynatmalıdırBaşakşehir bu yarışı artıkkaybetmez. Şampiyon Başakşehir olur.Galatasaray ikinci..Başakşehir şampiyonluk stresine adeta meydan okuyor. Geçtiğimiz yıllar takımın bu konuda bağışıklık sisteminin güçlendiğini gösteriyor.G.Saray oyun içinde problemler yaşıyor.Özellikle defans beklenen performansı yine tutturamadı. Beşiktaş, Başakşehir ve G.Saray'dan daha istekli ve daha iyi futbol oynuyor.G.Saray'ın kalesine gelen 34 şuttan yediği gol 4.Başakşehir'in kalesine isabet eden 32 şuttan yediği gol 4. Beşiktaş'ın ise kalesine isabet eden 27 şuttan yediği gol 12. İşte bu bilgiler, Beşiktaş'ın gerçeğini ifade ediyor.Başakşehirli oyuncular Fenerbahçe'ye karşı kazandıklarında müthiş sevinç yaşadılar. Üst üste iki beraberlik alan Beşiktaş ile sahaya 11 puan farkla çıkacaklar.Sonuçta üçü de haftayı kazanarak geçti.Galatasaray'ın durumu en zor olan. Hem üsttekini yakalamaya çalışıyor, hem de alttan gelen Beşiktaş'tan kaçmaya.Başakşehir, F.Bahçe'yi yendi ama teknik direktör Avcı'nın bu maçtan ders çıkarması lazım. Robinho çok savunma yapan bir oyuncu değil. Arda da ikinci devre oyundan düştü. Böyle bir tablo oluşunca Emre de mecburen oyundan düşüyor... G.Saray'ın farklı kazandığı Antalya maçında Muslera'nın öne çıkması, üzerinde durulması gereken bir nokta. Ndiaye'nin yapısı tek ön liberoya uygun değil, onun yanında da Belhanda ve Emre Akbaba görev alınca takım savunmasındaki rahatsızlığı ortaya çıktı.Beşiktaş genelde iyi oynadı.Karius için 'Niyeböyle kötü bir kaleci transfer edildi?'diye eleştiriler var. Karius kötübir kaleci olsa Liverpool'da oynamazdı.Başakşehir bu dakikadan sonra şampiyonluğu zor kaybeder.En ciddirakibi Galatasaray. Ama onlar dainişli-çıkışlı bir grafik sergiliyorlar.Kalan haftalarda Başakşehir puan kaybedebilir ama G.Saray ve Beşiktaş da puan zafiyetleri yaşar.Şenol hoca futbol olarak Konya'yı ezdiklerini söylese bile tartışılan penaltı verilseydi kötü oynadı denilen Konya'nın maçı kazanma şansı olacaktı. G.Saray ve Beşiktaş maçlarında muhteşem geri dönüşler yaşayan F.Bahçe'nin Başakşehir deplasmanında ortaya koyduğu futbol hayal kırıklığıydı. Eğer Beşiktaş ve G.Saray şampiyonluğa oynarken, rakip takımların kalecileri Volkan gibi goller yeseydi yer yerinden oynardı.Beşiktaş ve G.Saray, Başakşehir'i evlerinde devirebilecek güce sahipler ama Anadolu kulüpleri karşısında Avcı'nın takımı, kalitesiyle tabelayı değiştiren taraf oluyor.20 günlük ara futbolda çok uzun zaman. Ritmini bulanlar için büyük dezavantaj. Hikmet Karaman bu hafta Kayseri ile şampiyonluk yarışındaki hesapları karıştıran hoca olacak.Kalan 9 haftada Başakşehir, iki mağlubiyet ve iki beraberlik alsa bile G.Saray ve Beşiktaş'ın bütün maçlarını kazanma olasılığı da bir hayli düşük.F.Bahçe büyük umutlarla Ersun Yanal'ı getirdi. Aslında yönetim ve başkan Ali Koç istemediler ama mahalle baskısı sonucu mecbur kaldılar. Peki Yanal geldi, ne değişti? Üstelik devre aras ıönemli transferler yapıldı. Ersun Yanal geldiğinde şunları demişti: "F.Bahçe bundan sonra en çok puan toplayan takım olacak." Ama nerede?Yanal, önce hoş görüldü ama F.Bahçe'nin şu an için kümede kalmaktan başka hiçbir hedefi yok.Zor bir seri geçirdiler. Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları, kendi durumlarını daha iyi görmelerini sağladı. Yana l önlemlerini alacak ve hamlelerini yapacaktır. Sonuç üstünden gidilirse konuşacak çok şey var. Önemli olan Fenerbahçe artık kaybederken bile galibiyetin kenarında dolaşmaya başladı.Yanal'a "oyun gücümüz var" dedirten de bu.F.Bahçe'yi futbol doğrularıyla analiz etmek yerine tribünden destekler gibi yorumlarsanız gerçeklerden uzaklaşırsınız. Yanal elindeki kadrodan yap-boz 11'ler yapıyor.Volkan ısrarı, 70 gün sonra ileri üçlüde başlayan Eljif, Başakeşhir'in iki kısa stoperine karşı kulübede unutulan Frey… F.Bahçe , Başakşehir karşısında ikinci yarıda 25 dakika üstün oynadı diye ortalığı ayağa kaldıranların Başakşehir-Erzurum maçını izlemediklerine eminim.Ali Koç'un başkan olduktan sonra geçen yıl oluşan bu tabloyu göz ardı ederek Aykut Kocaman'la yolları ayırması ve futbolun başına Comolli'yi getirmesi yapılmaması gereken bir yanlıştı. Giden oyuncularla gelen oyuncuları düşündüğümüzde aralarında büyük farklar var.F.Bahçe'de oyun dışında kopukluklar var.Volkan gibi tecrübeli oyuncularda motivasyon kayıpları var.F.Bahçe'nin değişen defansif yapısı ve oyuncuların gelgit durumları oyun kurmasını ve Yanal'ın istediği baskıyı rakip üzerinde oluşturmasını engelliyor. Özellikle Yanal üçüncü bölgede rakibi basıp bozmak istediğinde stoperlerle hücum hattı arasında 45 metrelik boşluklar oluşuyor.Bu da F.Bahçe'nin orta sahasının kolay geçilmesine neden oluyor.Volkan belli bir yaşta olduğu ve uzun süre ara verdiği için fiziki problem yaşıyor. F.Bahçe Yanal ile de istediği tabloda değil. Takımda fizik olarak bir hareketlilik var. Ama sonuçlara baktığımız zaman Yanal da şu ana kadar başarılı değil.Avrupa'da formsuz Zenit'e elenildi.Bugün La Liga'da küme düşme hattındaki Villarreal bile Zenit'i 3-1 yendi.Yanal'ın F.Bahçe'ye imza attığı gün dile getirdiği söylemlerle yaptığı eylemler arasında ciddi çelişkiler oluştu. Kupayı hedef gösterdi, elendi. Avrupa'da tur vadetti, geçemedi. Ligde yukarılara tırmanacağını ve gerçek F.Bahçe'yi sahaya yansıtacağını dile getirdi. Ama dipten kurtulmadı.F.Bahçe, mehter takımına benziyor. İki geri, bir ileri gidiyor.Başkan Ali Koç'un bu saatten sonra teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünmüyorum.Şenol Güneş'in kadroya katmak için ısrarcı olduğu Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 7 maçta 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaparak hocasını mahcup etmedi. A Milli Takım'ın birinci santrforu Cenk Tosun'un Premier Lig'de şans bulmakta zorlanmasıyla birlikte Burak'ın Milli Takım'a dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor. 34 yaşındaki yıldız, Konya karşısında attığı klas frikik golüyle dikkatleri yeniden üzerine topladı.