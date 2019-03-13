Burak bu formuyla Milli Takım’a döner

İSKENDER GÜNEN:
Gençleştirme operasyonunun verimli olmadığı bir gerçek. Milli Takım'da iyi olan futbolcu oynar. Yaşı önemli değil. Şu an Emre ve Burak'tan yararlanılmalı.
LEVENT TÜZEMEN:
Hizmet konusunda genç-yaşlı ayrımı yapmak hata olur. Burak'ı da Cenk'i de golcü yapan Şenol Güneş'tir. Burak'ın bu formuyla Milli Takım'da olması da çok doğaldır
GÜRCAN BİLGİÇ:
Şenol hoca dengelerle çok oynamayacağının sinyalini verdi. Hepimizin kucakladığı, kulüp formatından uzaklaşmış bu son kadroyu kesinlikle koruması gerekir
UĞUR KARAKULLUKÇU: Şenol Güneş kolları sıvadı. Milli Takım iki maç oynayacak.
Nasıl bir kadro yapmalı? Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz çok formda. Sürprizler olur mu?
MURAT ÖZBOSTAN:
Büyük sürpriz olacağını sanmıyorum. Hoca, Lucescu'nun kadrosuyla yola devam edebilir. Sonuçta kendi ekibiyle değil Lucescu'nun yardımcılarıyla bu maça hazırlanacak.
Emre de Burak da iyiyse niye kadroda olmasın?
Gençler olsun ama birkaç tane de tecrübeli, bu gençlere ışık tutacak isim lazım. Bence en önemli konu kale.. Kaleyi kim koruyacak?
İSKENDER GÜNEN:
Hatırlanacağı gibi 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Bu büyük bir başarı olarak görülmesi gerekirken, bazı kimseler tarafından nedense küçümsendi. Avrupa takımlarıyla karşılaşılmadığından tutun da teknik adam Şenol Güneş'in karizmasının olmadığı ve Güneş yerine başka bir teknik adam Milli Takım'ın başında olsaydı Dünya Şampiyonu olacağımız gibi absürt yorumlar
yapıldı. Aradan geçen yıllardan sonra ise şu an Güneş, yine Milli Takım'ın başında. Umarım karizmatik olmuştur ve giyim kuşam konusunda da kendisini bir hayli geliştirmiştir!
Çünkü yaşadığımız topraklarda insanın bilgi birikimi değil dış görüntüsü büyük önem taşıyor! Milli Takım'da yeniden yapılanma adı altında gerçekleştirilen gençleştirme operasyonunun verimli olmadığı bir gerçek. Milli Takım'da formda olan her oyuncunun yer alması gerekir.
Yaşı çok mu önemli? Hayır.
Örneğin; şu an Emre ve Burak'tan yararlanılmalı.
Milli Takım'da yaşlı-genç ayrımı yapmak başarılı sonuçlar vermez.
LEVENT TÜZEMEN:
Milli Takım'ın teknik direktörünün birinci görevi; Türkiye liglerinde oynayacak formda oyuncuları aday kadroya çağırmaktır. İkinci görevi; kulüp takımlarında dibe vuran yıldız oyuncuları kucaklayıp yeniden ayağa kaldırmaktır.
Güneş, Milli Takım'ı toparlayabilecek, her kesimden saygı görecek, bilgili, tecrübeli ve kaliteli bir teknik adamdır. Lucescu maalesef uyumlu bir kadro yaratamadı. Mazeretler üretip, bazı oyunculara da hataları yüklemeye çalıştı.
Güneş kazandığında başarıyı futbolculara, kaybettiğinde de sorumluluğu kendine yükler. Ayrıca Milli Takım'a hizmet konusunda genç-yaşlı ayrımı yapmak hata olur. Burak'ı da Cenk Tosun'u da golcü yapan Şenol Güneş'tir. Burak'ın bu formuyla Milli Takım'da olması da çok doğaldır.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Yeni bir kadro oluştu. Lejyoner ağırlıklı ve yaş ortalaması düşük. Şenol Güneş, dengelerle çok oynamayacağının sinyalini verdi. Ancak kazanma odaklı bir teknik adam olduğu için, çok risk almayacaktır. Öncelikle Burak Yılmaz'ı davet edecektir. Cenk Tosun'un sürekli oynamadığını düşünürsek, haksız da sayılmaz.
GÖNÜL DE ÇAĞRILABİLİR
FATİH DOĞAN:
Kadroda sürprizler olacağına inanıyorum. Çünkü Şenol hoca, "Arnavutluk ve Moldova maçlarında kadroyu birlikte yapacağız. Herkesin fikrini alacağım. Önemli olan bu iki maçı en iyi şekilde geçirmek" dedi. Mesaj açık: Burak Yılmaz, Milli Takım'a döner. Bu formuyla dönmeli de.
Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de bu formlarıyla iki maçlık dönebilir.
Emre'nin durumu
farklı. Çok formda gözüken Emre, yedek oturmak
için Milli Takım'a dönmez. Bence daha
hoca kararını vermedi.
ŞENOL GÜNEŞ DEFANSTAKİ TERCİHİNE DİKKAT ETMELİ
BÜLENT TİMURLENK:
Güneş, futbol tarihimizin kahraman isimlerinden.
Kariyerine ve emeklerine saygım sonsuz ama son zamanlardaki gergin ruh halinin oyuncu tercihi ve taktik analizlerde kendisini zorladığını gözlemliyorum.
Milli Takım'dan büyük
takım yok. Güneş'in de beyaz sayfa açacağı
ve telafisi olmayacak bir başlangıç
var önümüzde. Milli Takım'ın bir iskeleti
olur, 2-3 formda oyuncuyla da
takviye yaparsınız. Güneş mutlaka
yardımcılarına yurt dışındaki futbolcularımızı
izletiyordur. Sürpriz tercihler olabilir
yeter ki tabelada bu iki rakibe karşı sürpriz
puan kayıpları yapmayalım.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Lucescu'nun sahaya sürdüğü ilk 11'de mutlaka değişikliklere gidecektir. Ama bu değişiklikleri dengeli yapmalı. Bence en fazla üstünde durması gereken yer, stoper tercihleri.
AHMET ÇAKAR:
Şenol Güneş Milli Takım hocalığı için biçilmiş kaftan. Zira futbolcuların neredeyse çocukluğunu biliyor. Bir çoğu ile yıllarca birlikte çalıştı. Bence 'Milli Takım genç oyunculardan kurulmalı' lafı doğru bir laf değil. Milli Takım'da kim formdaysa o oynar. Çünkü Milli Takımımızın önemli hedefi var. Eğer Emre ve Burak şu anda mevkilerinde en iyiler ise oynatmalıdır
KARİUS KÖTÜ BİR KALECİ OLSA LİVERPOOL'DA OYNAMAZDI!
KARAKULLUKÇU: Hafta geride kaldı. Fark 8, yarış sürüyor. Genel bir analiz yaparsak G.Saray, Başakşehir ve Beşiktaş için ne yorum yaparsanız? Haftaya dair bir analiz…
ÖZBOSTAN:
Başakşehir bu yarışı artık
kaybetmez. Şampiyon Başakşehir olur.
Galatasaray ikinci.. Beşiktaş da üçüncü olur. Trabzonspor'u da dördüncü sıraya koyuyorum.
DOĞAN:
Başakşehir şampiyonluk stresine adeta meydan okuyor. Geçtiğimiz yıllar takımın bu konuda bağışıklık sisteminin güçlendiğini gösteriyor.
G.Saray oyun içinde problemler yaşıyor.
Özellikle defans beklenen performansı yine tutturamadı. Beşiktaş, Başakşehir ve G.Saray'dan daha istekli ve daha iyi futbol oynuyor. Ancak kolay goller yiyor, istatistiklere bakıyorsunuz, bir Karius problemi var.
G.Saray'ın kalesine gelen 34 şuttan yediği gol 4.
Başakşehir'in kalesine isabet eden 32 şuttan yediği gol 4. Beşiktaş'ın ise kalesine isabet eden 27 şuttan yediği gol 12. İşte bu bilgiler, Beşiktaş'ın gerçeğini ifade ediyor.
BİLGİÇ:
Başakşehirli oyuncular Fenerbahçe'ye karşı kazandıklarında müthiş sevinç yaşadılar. Üst üste iki beraberlik alan Beşiktaş ile sahaya 11 puan farkla çıkacaklar.
Sonuçta üçü de haftayı kazanarak geçti.
Galatasaray'ın durumu en zor olan. Hem üsttekini yakalamaya çalışıyor, hem de alttan gelen Beşiktaş'tan kaçmaya. Zirve hesabına baktığımızda en problemsiz olan Başakşehir, duracak gibi değil.
İSTANBUL BİTİRDİ!
ÜRÜNDÜL:
Başakşehir, F.Bahçe'yi yendi ama teknik direktör Avcı'nın bu maçtan ders çıkarması lazım. Robinho çok savunma yapan bir oyuncu değil. Arda da ikinci devre oyundan düştü. Böyle bir tablo oluşunca Emre de mecburen oyundan düşüyor... G.Saray'ın farklı kazandığı Antalya maçında Muslera'nın öne çıkması, üzerinde durulması gereken bir nokta. Ndiaye'nin yapısı tek ön liberoya uygun değil, onun yanında da Belhanda ve Emre Akbaba görev alınca takım savunmasındaki rahatsızlığı ortaya çıktı.
Beşiktaş genelde iyi oynadı. Ama kalecinin yediği hatalı gol taraftar tepkisine neden olunca sıkıntılar oluştu.
Karius için 'Niye
böyle kötü bir kaleci transfer edildi?'
diye eleştiriler var. Karius kötü
bir kaleci olsa Liverpool'da oynamazdı.
Sorun ülkemize gelen yabancılar gibi çalışmayıp kendine iyi bakmamasından kaynaklanıyor.
ÇAKAR:
Başakşehir bu dakikadan sonra şampiyonluğu zor kaybeder.
Kadro kalitesi olarak da ligin bence en iyi takımı.
En ciddi
rakibi Galatasaray. Ama onlar da
inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyorlar.
TÜZEMEN:
Kalan haftalarda Başakşehir puan kaybedebilir ama G.Saray ve Beşiktaş da puan zafiyetleri yaşar. G.Saray'ın 5-0 kazanması kağıt
üzerinde kolay gibi görünse de eğer Muslera 7 tane net kurtarış yapmışsa skorun büyüklüğü kimseyi aldatmasın.
Şenol hoca futbol olarak Konya'yı ezdiklerini söylese bile tartışılan penaltı verilseydi kötü oynadı denilen Konya'nın maçı kazanma şansı olacaktı. G.Saray ve Beşiktaş maçlarında muhteşem geri dönüşler yaşayan F.Bahçe'nin Başakşehir deplasmanında ortaya koyduğu futbol hayal kırıklığıydı. Eğer Beşiktaş ve G.Saray şampiyonluğa oynarken, rakip takımların kalecileri Volkan gibi goller yeseydi yer yerinden oynardı.
TİMURLENK:
Beşiktaş ve G.Saray, Başakşehir'i evlerinde devirebilecek güce sahipler ama Anadolu kulüpleri karşısında Avcı'nın takımı, kalitesiyle tabelayı değiştiren taraf oluyor.
Beşiktaş'ta sürekli bir gerilim var, Güneş ayrılmadığı sürece de bitmeyecek.
20 günlük ara futbolda çok uzun zaman. Ritmini bulanlar için büyük dezavantaj. Hikmet Karaman bu hafta Kayseri ile şampiyonluk yarışındaki hesapları karıştıran hoca olacak.
GÜNEN:
Kalan 9 haftada Başakşehir, iki mağlubiyet ve iki beraberlik alsa bile G.Saray ve Beşiktaş'ın bütün maçlarını kazanma olasılığı da bir hayli düşük. Bundan sonra Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesi çok zor!
F.BAHÇE'DE MAHALLE BASKISI TERS TEPTİ!
KARAKULLUKÇU: F.Bahçe taraftarı gülmeyi unuttu. Bir iyi iki kötü gidiyor takım. Yönetim, Ersun Yanal ve kaleci Volkan çok eleştiriliyor. F.Bahçe ne zaman güler?
ÇAKAR:
F.Bahçe büyük umutlarla Ersun Yanal'ı getirdi. Aslında yönetim ve başkan Ali Koç istemediler ama mahalle baskısı sonucu mecbur kaldılar. Peki Yanal geldi, ne değişti? Üstelik devre aras ıönemli transferler yapıldı. Ersun Yanal geldiğinde şunları demişti: "F.Bahçe bundan sonra en çok puan toplayan takım olacak." Ama nerede?Ü lkemizde bunun çok belirgin örnekleri var. Hikmet Karaman geldi, Kayseri şaha kalktı. Okan Buruk geldi, düştü denilen Rize fırladı gitti. Acaba düşer mi dediğimiz Alanya, Sergen Yalçın ile tarih yazıyor.
Yanal, önce hoş görüldü ama F.Bahçe'nin şu an için kümede kalmaktan başka hiçbir hedefi yok. Kısaca Ersun Yanal, yalan oldu!
BİLGİÇ:
Zor bir seri geçirdiler. Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları, kendi durumlarını daha iyi görmelerini sağladı. Yana l önlemlerini alacak ve hamlelerini yapacaktır. Sonuç üstünden gidilirse konuşacak çok şey var. Önemli olan Fenerbahçe artık kaybederken bile galibiyetin kenarında dolaşmaya başladı.
Yanal'a "oyun gücümüz var" dedirten de bu.F .Bahçeliler rahat olsun. Bundan sonra her şey daha iyiye gider.
TİMURLENK:
F.Bahçe'yi futbol doğrularıyla analiz etmek yerine tribünden destekler gibi yorumlarsanız gerçeklerden uzaklaşırsınız. Yanal elindeki kadrodan yap-boz 11'ler yapıyor.
Volkan ısrarı, 70 gün sonra ileri üçlüde başlayan Eljif, Başakeşhir'in iki kısa stoperine karşı kulübede unutulan Frey… F.Bahçe , Başakşehir karşısında ikinci yarıda 25 dakika üstün oynadı diye ortalığı ayağa kaldıranların Başakşehir-Erzurum maçını izlemediklerine eminim.
GÜNEN:
Ali Koç'un başkan olduktan sonra geçen yıl oluşan bu tabloyu göz ardı ederek Aykut Kocaman'la yolları ayırması ve futbolun başına Comolli'yi getirmesi yapılmaması gereken bir yanlıştı. Giden oyuncularla gelen oyuncuları düşündüğümüzde aralarında büyük farklar var. Bu da bugün gelinen noktanın en büyük nedeni.
DOĞAN:
F.Bahçe'de oyun dışında kopukluklar var. İlişkilerde tıkanıklıklar var.
Volkan gibi tecrübeli oyuncularda motivasyon kayıpları var.
F.Bahçe'nin değişen defansif yapısı ve oyuncuların gelgit durumları oyun kurmasını ve Yanal'ın istediği baskıyı rakip üzerinde oluşturmasını engelliyor. Özellikle Yanal üçüncü bölgede rakibi basıp bozmak istediğinde stoperlerle hücum hattı arasında 45 metrelik boşluklar oluşuyor.
Bu da F.Bahçe'nin orta sahasının kolay geçilmesine neden oluyor.
ÜRÜNDÜL:
Volkan belli bir yaşta olduğu ve uzun süre ara verdiği için fiziki problem yaşıyor. F.Bahçe Yanal ile de istediği tabloda değil. Takımda fizik olarak bir hareketlilik var. Ama sonuçlara baktığımız zaman Yanal da şu ana kadar başarılı değil.
Avrupa'da formsuz Zenit'e elenildi.
Bugün La Liga'da küme düşme hattındaki Villarreal bile Zenit'i 3-1 yendi.
TÜZEMEN:
Yanal'ın F.Bahçe'ye imza attığı gün dile getirdiği söylemlerle yaptığı eylemler arasında ciddi çelişkiler oluştu. Kupayı hedef gösterdi, elendi. Avrupa'da tur vadetti, geçemedi. Ligde yukarılara tırmanacağını ve gerçek F.Bahçe'yi sahaya yansıtacağını dile getirdi. Ama dipten kurtulmadı.
F.Bahçe, mehter takımına benziyor. İki geri, bir ileri gidiyor.
Başkan Ali Koç'un bu saatten sonra teknik direktör değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Yanal'ın hâlâ ideal bir kadroyu yakalayamaması ve sürekli 11'de değişikliğe gitmesi oyuncuların öz güvenini yaralıyor.
GÜNEŞ'LE YENİDEN COŞTU
Şenol Güneş'in kadroya katmak için ısrarcı olduğu Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta 7 maçta 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaparak hocasını mahcup etmedi. A Milli Takım'ın birinci santrforu Cenk Tosun'un Premier Lig'de şans bulmakta zorlanmasıyla birlikte Burak'ın Milli Takım'a dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor. 34 yaşındaki yıldız, Konya karşısında attığı klas frikik golüyle dikkatleri yeniden üzerine topladı.