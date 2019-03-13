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'i 'da 3 golle geçti!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşandı. İngiliz ekibi ilk ayağı 0-0 biten mücadelenin rövanşında Alman temsilcisi 'i 3-1 yenmeyi başardı. Liverpool'un golleri Mane(2) ve Djik'den geldi. Bayern Münih'in tek golünü ise Liverpool'un savunma oyuncusu Matip kendi kalesine attı.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 00:56
Liverpool Bayern Münih'i Allianz Arena'da 3 golle geçti!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Bayern Münih sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanmayı başaran Liverpool adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere'de oynanan maçta ekipler kalecileri geçemezken, mücadele 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Allianz Arena'da oynanan mücadelede Liverpool'a turu getiren golleri; Mane (2) ve Dijk attı. Bayern'in tek golünü ise Matip kendi kalesine attı.

Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Rafinha, Sule, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Ribery, Lewandowski.

Liverpool'un ilk 11'i: Alisson, Robertson, Virgil van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Henderson, Milner, Mane, Salah, Firmino.

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Liverpool Bayern Münih'i Allianz Arena'da 3 golle geçti!
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