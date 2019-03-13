Ölene kadar Trabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un dün yaptığı antrenmanı Abdullah Fazıl Ağanoğlu ve Boztepe İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Teknik Direktör Ünal Karaman'a çiçek veren ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çekilen çocukların hazırladıkları dövizler ise dikkat çekti.veyazan dövizlerle idmana gelen miniklere teknik direktör Ünal Karaman teşekkür etti.