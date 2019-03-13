Trabzonspor'un dün yaptığı antrenmanı Abdullah Fazıl Ağanoğlu ve Boztepe İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Teknik Direktör Ünal Karaman'a çiçek veren ve oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çekilen çocukların hazırladıkları dövizler ise dikkat çekti. "Kazanana kadar değil, ölene kadar Trabzonspor"
, "Biz kendimize inandıkça başkaları da bize inanacaktır"
ve "Bu fırtınayı dindiremezsiniz, biz susarız adımız kalır"
yazan dövizlerle idmana gelen miniklere teknik direktör Ünal Karaman teşekkür etti.