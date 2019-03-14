Beka savaşı veriyoruz!

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen mart ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı sert tartışmalara sahne oldu. Son dönemde genel kurulları yöneten Metin Sinan Aslan'ın disipline verilmesi ve 'köfteler' polemiğinin damga vurduğu toplantıda Başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi:

- Gündemin ana maddesi mali divan öncesi üyeleri mali açıdan bilgilendirmek. Ama maalesef bizi göreve getiren mali konular konuşulmuyor.

- Bir savaş veriyoruz. Var olma savaşı. Beka savaşı varsa Galatasaray için var. Bu konuya kimse aldırmıyor.



METİN KARDEŞİM GELSİN, YÖNETSİN

- (Daha önce kürsüde kullandığı 'köfteler' sözüne yönelik eleştirilere) Ben kimseye köfte demedim. Hiçbiriniz köfteye benzemiyorsunuz. Ben yediğimiz köfteler midemizi tırmalar diyecektim, ayıp olur diye düşündüm. O yüzden öyle söyledim. Kendime köfte dedim.

- Metin Aslan kardeşimin yaptığı disiplin suçudur. Divan kurulu ve başkanının bana göre olmadığı belli. Metin kabul ederse önümüzdeki genel kurulu yönetmesi için öneririm. Biz Metin'i genel kurulu yanlış yönetti diye disipline sevk etmedik. Disipline sevk edilenler bana kızmasına rağmen hepsine 'kınama' verilsin dedim.



TEZGAHLARA RAĞMEN BAŞARDIK

- Polat dönemindeki olaylardan sonra Yargıtay'ın aldığı karar sonrası idari ibrasızlık geçersizdir. Mali ibrasızlığı verebiliyorsanız verin.

- Tarihimizde ilk defa kâr elde ettik. Bütün tezgahlara rağmen, CAS'ta çok hayati sınavlar verdik.

- 141 üye ile ilgili olarak F.Bahçe ve Beşiktaşlı olduklarına dair ihbarlar geldi. Referans olanların haberi yok. Bu kişilerin yeniden başvurmasını istedik. 2 kişi geldi! Çocukları üye yapmak için yol aradık. 139 kardeşimiz kesinlikle üye olacak.



BORÇ 2 MİLYAR 825 MİLYON

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı. Başkan yardımcısı Kaan Kançal alacakların ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti. Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.



ESPRİ GİDECEĞİ YERE GİDER

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun, "Galatasaray Başkanı olarak esprilerinize dikkat etmenizi rica ediyorum" diye uyardığı Mustafa Cengiz, "Espri gideceği yere gider" karşılığını verdi.

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