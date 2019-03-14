İlk transfer Donk

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'YA fark atan Galatasaray salı gününü izinli geçirdi. Futbolcular izin yaparken, bir isim ise soluğu spor salonunda aldı. Özel antrenör gözetiminde çalışma yapan Ryan Donk, geçen sezonki gibi ligin sonuna yaklaşılırken gaza bastı. Antalya maçında sonradan oyuna giren Hollandalı futbolcu, ikinci yarıda atılan gollerle gelen 5-0'lık galibiyette önemli rol oynamıştı. Terim'in Bursa deplasmanına Donk'la başlayacağı ve Akbaba'yı yedek soyunduracağı öğrenildi. Donk, Bursa'da 21 maç sayısına ulaşacak ve sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.GALATASARAY, salı günü izin yaparken, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün başladı. Antrenman öncesi önceki gün 31'inci doğum gününü kutlayan Kostas Mitroglou için pasta kesildi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, Yunan forvete sağlıklı ve mutlu bir ömür dileğini iletti.